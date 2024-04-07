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拜登政府撥款200億元 弱勢社區推動潔淨能源

中央社北卡羅來納州夏洛特6日綜合外電報導
副總統賀錦麗。(路透資料照)
副總統賀錦麗。(路透資料照)

副總統賀錦麗和環境保護署署長黎根宣布，將由8個組織監督200億美元撥款的使用情況，為美國各地弱勢社區數以萬計的潔淨能源和交通計畫提供補助金。

路透等媒體報導，賀錦麗（Kamala Harris）在北卡羅來納州（North Carolina）夏洛特（Charlotte）活動宣布獲選分配補助金的8個組織。她表示：「雖然每個社區都有能力投入潔淨能源經濟，但不是每個社區都有這樣的機會。」

她還說，這筆資金反映出拜登政府的兩個優先事項，即擴大獲得資本的途徑以及建立潔淨能源經濟。

根據2022年「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）設立的270億美元「溫室氣體減量基金」（Greenhouse Gas Reduction Fund, GGRF），將把其中200億美元主要投入於未能獲得綠色金融的社區，進行家庭能源改造和離網（off-grid）再生能源等計畫。

被選中的組織將建立一個全國性的潔淨融資網絡，在未來7年間幫助推動每年預計可減少或避免多達4000公噸氣候汙染的計畫。

賀錦麗和黎根（Michael Regan）參觀了位於夏洛特歷史悠久的黑人社區葛利爾海茨（Grier Heights）一棟住宅，屋主透過「溫室氣體減量基金」提供的融資升級翻新自家暖氣和能源系統，使其更高效且實惠。

多年前幫助屋主獲得改造房屋資金的地方非營利組織Self-Help還共同領導著Climate United，這是被選中分配聯邦資金的8個組織之一，它們的目標是幫助複製這些改造案例。

美國環境保護署（EPA）計畫在今年9月前將資金發放給這些組織。國會共和黨人持續針對「溫室氣體減量基金」，稱它為氣候「行賄基金」，他們今年通過一項決議，試圖廢除這項基金。

賀錦麗表示，這是聯邦資金首次直接提供給地方非營利組織，她認為，這些組織最適合對當地社區進行投資。

在這200億美元中，至少有40億美元將專門投入農村社區，15億美元將用於惠及部落社區的計畫。

賀錦麗 融資 北卡羅來納州

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