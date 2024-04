逆轉…房地產6%佣金合理嗎？司法部獲准重啟調查

聯邦法院5日裁決,讓司法部得以針對NAR以反壟斷及房屋銷售佣金規則重啟調查。(路透)

針對全國房地產 商協會(National Association of Realtors, NAR)成員收取房地產買賣佣金的合理性爭議,司法部 原被禁止重新調查,但聯邦法院5日的最新裁決讓局面逆轉,司法部得以針對NAR以反壟斷及房屋銷售佣金規則重啟調查。

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)一個小組在長達21頁的意見書中推翻下級法院裁決,該裁決以政府撤回2020年和解協議引發複雜情況為由,禁止司法部重新對NAR展開調查。

3月,NAR同意支付4億1800萬元以解決若干指控該機構成員合謀抬高佣金的集體訴訟;NAR否認行為不當,但表示將修改仲介商通常抽取房屋售價5%至6%佣金的薪酬結構。

原告律師預計訴訟和解協議將導致佣金降低,但不妨礙司法部進一步調查擁有150萬會員的NAR。

NAR表示,正評估最新決定及後續步驟。

鑑於房價上漲對消費者帶來壓力,NAR佣金制度被提出檢視。聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve of St. Louis)數據顯示,2023年最後一季,全美房屋售價中間值為41萬7700元,依6%佣金計,2萬5000餘元將進入房仲口袋。2023年全美支付的房仲佣金將近800億元。

司法部2020年11月與NAR針對有關該機構「非法限制住宅房地產服務競爭」的指控達成和解,就在調查結束幾個月後,司法部退出和解協議,聲稱該和解阻止政府進一步調查NAR的佣金規則。後來,司法部尋求繼續調查,NAR要求阻止。

2023年1月,聯邦地區法官凱利(Timothy J. Kelly)做出有利NAR的裁決,司法部提出上訴,最新裁決5日出爐。

在NAR規則下,買賣雙方仲介平分相當於房屋售價5%到6%的佣金,完全由賣方支付。批評者稱,支付給買方的仲介費用遠超過其服務價值。

密蘇里州 堪薩斯市一陪審團去年10月發現NAR和幾家主要房仲公司合謀維持高佣金,判給一群房屋賣家18億元損害賠償,房屋交易佣金因此引起高度關注。