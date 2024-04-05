拜登視察巴爾的摩坍塌大橋 估下月底前恢復通航

被「達利號」貨輪撞斷的巴爾的摩基伊大橋。(路透)

拜登 總統5日來到馬里蘭州 巴爾的摩，視察近日坍塌的基伊大橋。拜登表示，重開巴爾的摩港是「首要任務」，計畫在5月底之前恢復通航。

3月26日，一艘懸掛新加坡 國旗的集裝箱船撞到巴爾的基伊大橋，大橋被撞後坍塌，有8人落水，其中2人獲救，6人遇難。

拜登當天乘坐直升機，在空中俯瞰了坍塌的巴爾的摩大橋。拜登表示，大橋坍塌造成的損失巨大，但其政府會「盡一切努力盡快重開巴爾的摩港、重建大橋」。拜登還說，預計5月底之前巴爾的摩港將全面恢復通航。

媒體報導，目前巴爾的摩港為清理大橋殘骸的船隻開放了一條臨時航道。陸軍工程兵部隊表示，準備在4月底前開放一條寬約85米、深約11米的臨時航道，為集裝箱駁船和一些運載汽車和農用設備的滾裝船提供服務。此外，計劃在5月底前重新開放寬約213米、深約15米的永久性聯邦航道，恢復巴爾的摩港正常吞吐能力。

白宮當天致信國會領袖，要求國會批准由聯邦政府承擔清理殘骸及重建大橋所需的全部費用，無需馬里蘭州政府承擔任何費用。

國會眾議院保守派黨團「自由核心小組」（House Freedom Caucus）當天發表聲明稱，獲取重建大橋資金需滿足多個條件，包括追究外國航運公司責任、恢復對天然氣出口項目審批等。