我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染禽流感？南極至少530隻企鵝集體亡 恐有數千隻已病死

重大失誤…國安部遺漏近20萬宗移民案 遭調查

拜登視察巴爾的摩坍塌大橋 估下月底前恢復通航

中新社華盛頓4月5日電
被「達利號」貨輪撞斷的巴爾的摩基伊大橋。(路透)
被「達利號」貨輪撞斷的巴爾的摩基伊大橋。(路透)

拜登總統5日來到馬里蘭州巴爾的摩，視察近日坍塌的基伊大橋。拜登表示，重開巴爾的摩港是「首要任務」，計畫在5月底之前恢復通航。 

3月26日，一艘懸掛新加坡國旗的集裝箱船撞到巴爾的基伊大橋，大橋被撞後坍塌，有8人落水，其中2人獲救，6人遇難。 　　

拜登當天乘坐直升機，在空中俯瞰了坍塌的巴爾的摩大橋。拜登表示，大橋坍塌造成的損失巨大，但其政府會「盡一切努力盡快重開巴爾的摩港、重建大橋」。拜登還說，預計5月底之前巴爾的摩港將全面恢復通航。 　　

媒體報導，目前巴爾的摩港為清理大橋殘骸的船隻開放了一條臨時航道。陸軍工程兵部隊表示，準備在4月底前開放一條寬約85米、深約11米的臨時航道，為集裝箱駁船和一些運載汽車和農用設備的滾裝船提供服務。此外，計劃在5月底前重新開放寬約213米、深約15米的永久性聯邦航道，恢復巴爾的摩港正常吞吐能力。 　　

白宮當天致信國會領袖，要求國會批准由聯邦政府承擔清理殘骸及重建大橋所需的全部費用，無需馬里蘭州政府承擔任何費用。 　　

國會眾議院保守派黨團「自由核心小組」（House Freedom Caucus）當天發表聲明稱，獲取重建大橋資金需滿足多個條件，包括追究外國航運公司責任、恢復對天然氣出口項目審批等。

拜登 馬里蘭州 新加坡

上一則

重大失誤…國安部遺漏近20萬宗移民案 眾院司委會調查

下一則

逆轉…房地產6%佣金合理嗎？司法部獲准重啟調查

延伸閱讀

布林肯北約外長會加強示警：中國援俄 規模已令人憂心

布林肯北約外長會加強示警：中國援俄 規模已令人憂心
重大失誤…國安部遺漏近20萬宗移民案 眾院司委會調查

重大失誤…國安部遺漏近20萬宗移民案 眾院司委會調查
新一輪以哈停火交換人質談判 擬本周在開羅舉行

新一輪以哈停火交換人質談判 擬本周在開羅舉行
以軍炸死志工成轉捩點 拜登：保護平民、志工 否則限援

以軍炸死志工成轉捩點 拜登：保護平民、志工 否則限援

熱門新聞

紐約市民在地震發生40分鐘後才收到警報。

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

2024-04-05 11:39
不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。（路透）

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

2024-03-30 16:26
一名俄勒岡州男子28日差一點被失控的鋸刀砍成兩半。(擷自X@ABC)

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

2024-03-31 14:39
位於北卡州立大學的教學樓頗爾(Poe Hall)已因為有毒物超標而停止開放。(截取自谷歌地圖)

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

2024-04-04 15:11
IRS去年稅務稽查新增案例當中，約有63%是針對年收入20萬元以下的中產階級納稅人。(路透)

不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下

2024-04-03 11:48
李懷信在畢業證書上以中文簽名(左下角)。(費郡警局)

維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議

2024-04-04 11:37

超人氣

更多 >
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢