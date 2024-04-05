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重大失誤…國安部遺漏近20萬宗移民案 眾院司委會調查

編譯陳韻涵／綜合5日電
國土安全部(DHS)遺漏提報近20萬件無證移民出庭通知，遭到眾院司法委員會調查。(路透)
國土安全部(DHS)遺漏提報近20萬件無證移民出庭通知，遭到眾院司法委員會調查。(路透)

聯邦眾院司法委員會(House Judiciary Committee)3日宣布針對國土安全部(DHS)遺漏近20萬宗移民案件的「重大失誤」啟動調查，指該部未通報移民法院對數十萬非法移民發送正式傳票，導致約20萬宗案件被駁回；這種情況在歐巴馬政府時代幾乎不存在，到了川普任內增加數千件，2021年後暴增至數十萬件。

雪城大學(Syracuse University)政府檔案交流中心(Transactional Records Access Clearinghouse，簡稱TRAC)數據顯示，國土安全部只有25.4%的案件重提指控，其他被告可自由在美移動且無案底。

眾院司法委員會(House Judiciary Committee)主席、俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan，共和黨)，以及該委員會移民小組主任、加州眾議員麥克林托克(Tom McClintock，加州)表示，國土安全部的失職給移民法庭造成混亂，浪費法官的時間。

負責監督移民法院的喬登與麥克林托克寫給國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)的信寫道，「該委員會關切國土安全部的不作為，加劇移民法庭積件問題，且在拜登政府的移民危機中製造更多混亂」。

華盛頓時報報導，此次癥結在於「出庭通知」(Notices to Appear)，即將非法移民列入遣返程序的正式傳票。

拜登總統執政期間，無證移民激增考驗國土安全部的辦事能力，而該部顯然掙扎應對。

邊境探員對無證移民發出載明出庭日期的「出庭通知」，但國土安全部卻未對移民法庭申報「出庭通知」。

交易紀錄存取資訊交換所(TRAC)數據顯示，這表示這些案件「在法律上不存在」。

提報「出庭通知」的問題在歐巴馬政府任內幾乎不存在，2016年只有127件，相當於總數的0.1%；之後繼任的川普總統任內最後一年(2020年)增至3%、約6500件。

2021年以來被忽略的「出庭通知」案件暴增至逾19萬件，其中2022年就有8萬件。

非法移民 國土安全部 拜登

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