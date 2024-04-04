以現金做抵押 川普擔保金是「次級車貸之王」代墊

號稱「次級車貸之王」的億萬富翁漢基協助川普繳交金融詐欺案罰款的1億7500萬元保證金。(取自Westlake Financial官網)

川普 金融詐欺民事案遭定罪，全部罰款、賠償金加計利息合計為4億5400億元。川普為避免資產遭法院扣押，日前繳交法官規定的1億7500萬元擔保金。「每日郵報」(DailyMail)網站報導，川普的擔保金是由素有「次級車貸之王」(king of subprime car loans)之稱的億萬富翁漢基(Don Hankey)贊助。

漢基受訪時說，先前聽到消息說川普必須籌措4億6000萬元的擔保金，「那時我就主動跟他聯絡，我們開始討論，後來擔保金金額降低了」。

他說，起初為了較高金額擔保金與川普陣營接洽，川普方面表示感謝；隔幾天之後，川普陣營打電話詢問，是否願意幫忙解決1億7500萬元擔保金。

漢基是川普金主也是川普支持者，但自稱與川普之間並無私人交情。「富比世」雜誌(Forbes)估計漢基淨資產約74億元。

紐約州上訴法院法官3月25日同意川普賠款擔保金從原本的4億5400萬元降至1億7500萬元，但必須在10日之內繳付。

漢基受訪時說，川普對於協助處理擔保金問題，全部以現金做為抵押。先前媒體報導則說，川普以現金及投資 級債券 抵押給漢基。

漢基表示，川普原本提供做為抵押的債券清單，另外加上某些現金，但等真正收到抵押時，則全部是現金。他說：「我們有電腦屏幕截圖，的確是全現金」。

既然川普有現金，為何不自行繳交擔保金給法院？漢基表示，川普不拿自己的現金，是因為把1億7500萬元放在貨幣市場(money-market)存款帳戶或其他投資戶頭，等候上訴期間還能賺利息。

雖然川普在大西洋城的賭場數十年前即宣告破產，但漢基說一點也不擔心借錢給川普。

漢基說，如果上訴失敗，或者必須動用現金，繳了擔保金就能有24小時去籌錢，「但如果是房地產，變現則要耗時數月之久」。他表示，川普信用良好，提供抵押的手續是在洛杉磯完成，「我們的手段頗有創意」。

漢基指出，對於1億7500萬元擔保金，將向川普收取少許「名義上的費用」，但不願透露具體金額。