透過親友向臉書社團購買越南痔瘡藥 婦人鉛中毒死亡

號稱具有「神奇療效」的Cao Boi Tri Cay Thau Dau痔瘡藥膏，含鉛嚴重超標。(截自X@Lead-Free NJ)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，一名加州 婦人透過親友在臉書 (Facebook)社團購買號稱療效極佳、成份為草藥的越南 製造痔瘡藥，結果卻因鉛中毒而死亡。報導指出，婦人透過親友在越南購買這款熱門痔瘡藥後郵寄到美國，消費者在美國能否直接從其他管道購買則有待調查。衛生官員呼籲曾經使用Cao Boi Tri Cay Thau Dau藥膏的民眾應立即停用，並且接受抽血檢查。

加州卡拉韋拉斯郡(Calaveras County)公共衛生局日前在臉書發表聲明指出，檢測發現號稱具有「神奇療效」的Cao Boi Tri Cay Thau Dau痔瘡藥膏，含鉛嚴重超標，使用者面臨鉛中毒的致命風險。曾經過用藥膏的民眾應該立即停藥並接受抽血檢查。

這款在越南製造生產的藥膏，製造商沒有直接出貨到美國的許可，加州婦人是透過親友在越南的臉書社團購買，然後郵寄到美國。卡拉韋拉斯郡公共衛生局在聲明中說，美國民眾是否可以透過其他非正式管道購得這款藥膏，目前仍不清楚。

食品及藥物管理局(FDA)並未針對這起事件發表評論。

報導指出，近幾個月來，美國頻頻發生有毒金屬含量嚴重超標的案例，爆發問題產品包括嬰兒蘋果泥、肉桂粉、玩具手環及嬰幼兒水杯、水壺、巧克力等。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，從越南、印度、敘利亞進口的某些香料被驗出含鉛，用來減輕月經疼痛、關節炎等症狀的某些藥粉或藥丸也被發現含鉛。

今年第一季裡出現多起與含鉛嚴重超標有關的事件：印度製造、在亞馬遜(Amazon)網站銷售的槌球遊戲組被發現含鉛而遭下架回收；中國製造、在亞馬遜網站販賣的兒童皇冠鑲有含鉛人造鑽石；休閒品牌Skechers全美分店販賣的中國製造首飾也被查出含鉛。