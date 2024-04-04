全國唯一烏克蘭出生國會議員 不再支持對烏軍援

印地安納州聯邦眾議員維多莉亞‧史帕茲，她是唯一在烏克蘭出生的現任國會議員。(路透)

共和黨 印地安納州聯邦眾議員維多莉亞‧史帕茲(Victoria Spartz)是唯一在烏克蘭 出生的現任國會議員，俄烏戰爭爆發後曾分享親友面臨俄羅斯 軍隊入侵的悲慘遭遇，95歲祖母則在公寓遇到炸彈攻擊而喪命。不過，對於美國對烏克蘭進一步提供軍事援助，如今史帕茲則不願支持。

華爾街日報4日報導，45歲的史帕茲說，不支持參議院日前通過內容包括對烏克蘭、以色列以及台灣提供軍援的600億包裹法案。法案今春將在眾院交付表決，史帕茲表態不支持，凸顯共和黨眾議員對於繼續軍援烏克蘭，存有嚴重意見分歧。

史帕茲接受訪問時一再強調，美國對於俄烏戰爭究竟要介入到什麼程度，希望看到拜登總統拿出更明確的策略，軍援經費的使用也應該受到更嚴格的監督。

她表示，美國對烏軍援應該以貸款(loan)形式提供，拜登政府應該把更多注意力放在國內事項。

史帕茲說：「我了解這場戰爭的重要性，也知道如果俄羅斯得逞的後續影響，但我不是一個極度天真的人。倘若我們沒有適當的監督機制，我們是沒辦法達成目標的。」

她說：「戰爭不能一直拖下去沒完沒了。」

代表印地安納波里斯(Indianapolis)郊區選區的史帕茲表示，選區選民大多反對為烏克蘭提供進一步軍援。

報導指出，不少共和黨人士紛紛反對加碼對烏援助，主張美墨邊境危機等國內議題應該獲得優先處理。包裹法案表決時，共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)將面臨考驗，必須爭取民主黨國會議員大力支持才有過關機會。

俄軍2022年2月入侵烏克蘭之後，史帕茲為烏克蘭大力發聲，並且代表共和黨出面痛批拜登政府做得不夠，沒能協助烏克蘭有效抵抗俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)。2022年5月，史帕茲加入兩黨國會議員行動，對俄羅斯祭出石油、天然氣制裁，同時為烏克蘭提供規模400億援助計畫。但後來史帕茲開始發言批評烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，要求美國加強監督，則遭基輔強烈反駁。