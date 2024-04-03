我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤

一洲焦點／台灣大地震、拜習通話、美國以色列關係

佛州住家屋頂疑遭太空垃圾砸穿 屋主嚇：差點砸到人

中央社華盛頓2日綜合外電報導
佛州的美國國家航空暨太空總署（NASA）標誌。(路透)
佛州的美國國家航空暨太空總署（NASA）標誌。(路透)

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，正在分析一個從高空墜落到美國佛羅里達州一名男子家中的不明物體，這個物體很有可能是從國際太空站（ISS）丟棄的一塊碎片。

法新社報導，佛羅里達州那不勒斯（Naples）居民奧蒂羅（Alejandro Otero）在社群媒體X發文說，3月8日下午，這個物體「砸破屋頂，穿過（他家的）兩層樓」，還差點砸到他的兒子。

他認為，這是NASA地面控制團隊2021年從國際太空站丟棄一個攜帶舊電池的貨物托盤的一部分。

根據官方預測，這個物體本應於3月8日在地球大氣層燃燒殆盡，不會構成任何傷害。奧蒂羅還釋出一段由Nest攝影機拍下的影片，他說，在下午2時34分可以聽見它砸穿屋頂的聲音。

天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）在回應中寫道：「所以這相當於『協調世界時』（UTC）19時34分，與美國太空軍（Space Force）對其將在UTC 19時29分於墨西哥灣上空重返大氣層的估計相當一致。我認為你可能是對的，這與EP-9電池托盤重新進入大氣層有關。」

地方新聞媒體winknews.com於3月15日首次報導這個消息。

NASA今天在給法新社的聲明中表示：「NASA與屋主合作蒐集了一個物體，將儘快在佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）進行分析，以確定其來源。分析完成後會提供更多資訊。」

新聞資訊網站「科技藝術」（Ars Technica）報導說，雖然這些電池為NASA所有，但它們被安裝在日本太空當局發射的托盤結構上，恐將使責任索賠問題變得複雜。

過去人造太空碎片撞擊地球的例子，包括2022年美國太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號（Dragon）太空船有一部分落在澳洲牧場。美國第一個太空站「天空實驗室」（Skylab）則落在西澳州（Western Australia）。

最近，中國因允許其巨型長征火箭進入軌道後墜回地球而受到NASA批評。

太空 NASA 佛羅里達州

上一則

花蓮大地震 白宮：持續關注並做好協助準備

延伸閱讀

佛州新墮胎禁令 5月上路 川普選情恐受影響

佛州新墮胎禁令 5月上路 川普選情恐受影響
欲規範國際太空競爭 白宮指示NASA建立「月球標準時間」

欲規範國際太空競爭 白宮指示NASA建立「月球標準時間」
佛州妊娠6周後禁墮胎 新規5月生效 恐影響川普選情

佛州妊娠6周後禁墮胎 新規5月生效 恐影響川普選情
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

熱門新聞

不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。（路透）

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

2024-03-30 16:26
一名俄勒岡州男子28日差一點被失控的鋸刀砍成兩半。(擷自X@ABC)

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

2024-03-31 14:39
前總統川普任內白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)。（路透）

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

2024-03-29 12:19
CNN報導，因為歷史與地理上的特殊性，北大西洋公約組織的條約技術上並未涵蓋美國的夏威夷州。如果外國勢力發動襲擊，北約組織的成員國將沒有義務奮起保衛。資料照片。路透 / 美國海軍

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

2024-03-30 10:53
受到通膨高漲影響，2023年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%。（Pexels）

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

2024-04-01 11:55
印度顧問公司塔塔諮詢服務(Tata Consultancy Services，TCS)。（路透）

3個月內開除22人 顧問公司遭控偏愛低薪印度籍H1-B員工

2024-03-29 09:24

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
美國人覺得要存多少才能舒適退休？約150萬美元

美國人覺得要存多少才能舒適退休？約150萬美元