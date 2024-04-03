佛州住家屋頂疑遭太空垃圾砸穿 屋主嚇：差點砸到人

佛州的美國國家航空暨太空總署（NASA）標誌。(路透)

美國國家航空暨太空 總署（NASA ）今天表示，正在分析一個從高空墜落到美國佛羅里達州 一名男子家中的不明物體，這個物體很有可能是從國際太空站（ISS）丟棄的一塊碎片。

法新社報導，佛羅里達州那不勒斯（Naples）居民奧蒂羅（Alejandro Otero）在社群媒體X發文說，3月8日下午，這個物體「砸破屋頂，穿過（他家的）兩層樓」，還差點砸到他的兒子。

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) 2024年3月15日

他認為，這是NASA地面控制團隊2021年從國際太空站丟棄一個攜帶舊電池的貨物托盤的一部分。

根據官方預測，這個物體本應於3月8日在地球大氣層燃燒殆盡，不會構成任何傷害。奧蒂羅還釋出一段由Nest攝影機拍下的影片，他說，在下午2時34分可以聽見它砸穿屋頂的聲音。

天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）在回應中寫道：「所以這相當於『協調世界時』（UTC）19時34分，與美國太空軍（Space Force）對其將在UTC 19時29分於墨西哥灣上空重返大氣層的估計相當一致。我認為你可能是對的，這與EP-9電池托盤重新進入大氣層有關。」

地方新聞媒體winknews.com於3月15日首次報導這個消息。

NASA今天在給法新社的聲明中表示：「NASA與屋主合作蒐集了一個物體，將儘快在佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）進行分析，以確定其來源。分析完成後會提供更多資訊。」

新聞資訊網站「科技藝術」（Ars Technica）報導說，雖然這些電池為NASA所有，但它們被安裝在日本太空當局發射的托盤結構上，恐將使責任索賠問題變得複雜。

過去人造太空碎片撞擊地球的例子，包括2022年美國太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號（Dragon）太空船有一部分落在澳洲牧場。美國第一個太空站「天空實驗室」（Skylab）則落在西澳州（Western Australia）。

最近，中國因允許其巨型長征火箭進入軌道後墜回地球而受到NASA批評。