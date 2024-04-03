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川普提告「真實社群」共同創辦人 要求法院撤銷持股

記者顏伶如／即時報導
前總統川普自創社群平台「真實社群」母公司「川普媒體科技集團」日前上市，川普上周卻在佛羅里達州對兩名共同創辦人提告。(歐新社)
前總統川普自創社群平台「真實社群」母公司「川普媒體科技集團」日前上市，川普上周卻在佛羅里達州對兩名共同創辦人提告。(歐新社)

前總統川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)的母公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)日前上市，川普上周在佛羅里達州對兩名共同創辦人提告，以創立初期「管理不當」為由，要求法院撤銷兩人持股。

訴狀中指出，莫斯(Wes Moss)、李汀斯基(Andy Litinsky)做出一連串昂貴的錯誤決測，導致公司上市時程嚴重耽擱，兩人對公司的持股應該雙雙遭到取消。

莫斯、李汀斯基都曾參加川普曾經製作兼主持的國家廣播公司(NBC)實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)。2021年1月6日國會暴動後，川普遭推特(Twitter)等主流社群媒體封殺，莫斯、李汀斯基向川普提議自創社群平台做為發聲管道。

根據法院紀錄，川普3月24日向佛州法院提告，指控莫斯、李汀斯基沒有建立公司管理架構，也沒能找到特殊目的收購公司(special-purpose acquisition company，SPAC)協助新公司盡快上市，以便讓公司獲得更多現金。

訴狀指出，莫斯、李汀斯基獲得非常難得的機會，可以靠著在川普身邊沾光而創業，「倘若沒有川普，『真實社群』就不可能存在」。

不過，莫斯、李汀斯基則早一步於今年2月已在德拉瓦州衡平法院(Delaware Chancery Court)對川普提告。訴狀指控川普為「真實社群」股份灌水，發行股份總數從1億2000萬股擴充到10億股，企圖降低兩人持股的影響力。

「川普媒體科技集團」3月26日以川普姓名縮寫「DJT」在那斯達克(Nasdaq)交易所掛牌交易，股價一度上漲到79元，但上市之後財爆曝光顯示「真實社群」2023年其實虧損5820萬元，2日收盤股價為51.60元。

川普 佛州 那斯達克

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