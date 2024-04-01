台灣關係法45周年 駐美官員盼強化夥伴關係

今年是台灣關係法立法45周年。（路透）

今年是台灣關係法 立法45周年，駐紐約辦事處長李光章近期接受美媒專訪時說，台美友誼獨一無二，期待與美國強化堅若磐石的夥伴關係，共同努力維護印太地區和平穩定。

1979年中華民國 與美國斷交，美國國會通過台灣關係法，時任總統卡特於當年4月10日簽署生效，自此成為規範美國對台政策的方針。「紐約太陽報」（New York Sun）近期報導，北京日益強勢，欲將一國兩制構想強加於台灣之際，被譽為台海和平穩定基石的台灣關係法更顯重要。

李光章受訪時說：「印太地區局勢變幻莫測且日益關鍵，台灣期待與美國密切合作，在台灣關係法的架構下強化我們堅若磐石的雙邊關係。」

45年前，美國外交承認轉向北京，廢除與台灣的共同防禦條約，自此採取「戰略模糊」，不表明是否會在中國對台動武時馳援台灣。報導寫道，隨著美國國會孤立主義傾向增強，外界開始質疑，如果中國入侵，美國是否應該、是否有能力保衛台灣。

李光章談及台美長期關係時說，雙方保有「獨一無二的友誼」。

他表示：「展望我們成功故事的下一篇章時，我看到未來數十年，我們的夥伴關係依舊堅若磐石，我們將繼續攜手維護和平，推動自由開放的印太地區。」

台灣關係法宗旨之一是維護西太平洋和平、安全與穩定，且表明美國「嚴重關切」任何企圖以非和平方式決定台灣前途之舉。報導寫道，台灣前途充滿變數時美國政界意見分歧，有人認為台灣關係法不夠有力，有人認為美國因全球多地衝突而捉襟見肘，無法兌現其承諾。

美國智庫外交關係協會（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）說，美國是否會為台灣進行軍事干預是「大哉問」，終究要看總統如何定奪。

拜登總統多次表明將保衛台灣，前總統川普及其「美國優先」外交智囊則質疑海外干預的益處。美國外交政策「現實主義鷹派」愈來愈多，聯邦參議員范斯（J.D. Vance）曾示警，加碼援助烏克蘭 將進一步削弱美軍必要時協防台灣的能力。

近年美中關係低迷，國會涉台法案顯著增加。台灣關係法制定45年後，國會是否立法要求總統對台灣展現更多支持，值得觀察。

賓州大學法學院教授、當代中國研究中心（CSCC）主任戴傑（Jacques deLisle）說，此舉象徵意義將多於實質，且可能加劇台海緊張局勢，沒有真正幫到台灣。

戴傑對國會中的孤立主義分子提出警語：若拋棄對抗俄軍的烏克蘭，美國對韓國、日本等印太地區夥伴的承諾將受到質疑，也將更難凝聚國際社會對台灣的支持。為抵抗南方世界（Global South）在台灣議題上默許北京的立場，華府應運用北方世界集體力量，讓台海成為各方關切的議題。