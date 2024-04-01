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重要大選年 Meta將停用闢謠利器CrowdTangle

中央社華盛頓1日綜合外電報導
數位工具CrowdTangle被視為追查瘋傳謠言的利器，卻將在這個重要選舉年被臉書（Facebook）母公司Meta停用。（路透）
數位工具CrowdTangle被視為追查瘋傳謠言的利器，卻將在這個重要選舉年被臉書（Facebook）母公司Meta停用。（路透）

數位工具CrowdTangle被視為追查瘋傳謠言的利器，卻將在這個重要選舉年被臉書（Facebook）母公司Meta停用；研究員擔心這將破壞偵測大量錯誤政治資訊的行動。

法新社報導，Meta表示，CrowdTangle將於今年8月14日之後停用，屆時距離11月美國總統大選僅剩不到3個月。Meta規畫另以新工具取代CrowdTangle，但研究員們說，新工具缺乏同樣的效能，且新聞機構大多無法使用。

CrowdTangle多年來一直是一款能改變大局的工具，能為研究員和記者提供重要的即時透明度，檢視臉書和Instagram等社群平台上擴散的陰謀論和仇恨言論。

專家認為，停用這款監測工具，符合科技產業透明度和安全措施開倒車的趨勢，但對於有數十國舉辦選舉的今年來說是一次重大打擊，因為居心不良的行為人通常會在這種時期變本加厲地散播錯誤敘事。

倫敦智庫戰略對話研究所（Institute for Strategic Dialogue）研究主任史密斯（Melanie Smith）告訴法新社：「預期全球近半數人口將在今年選舉中投票，停用CrowdTangle將大幅限制對各種危害的獨立監督…這意味著社群媒體平台透明度嚴重倒退。」

Meta準備以新的「內容資料庫」（Content Library）取代CrowdTangle，但這項技術還在研發中。

研究員說，CrowdTangle在最近數場選舉中警告出現有害活動，包括外國干預、網路騷擾和煽動暴力。

於2016年收購CrowdTangle的Meta自己也承認，在2019年路易斯安那州選舉中，這項工具協助州官員辨識不實資訊，例如網路上的錯誤投票時間。

全球非營利組織謀智基金會（Mozilla Foundation）在公開信中要求Meta保留CrowdTangle至少到2025年1月。這封有數十名科技監察員和研究員連署的信寫道：「在『內容資料庫』缺乏這麼多CrowdTangle核心功能時捨棄CrowdTangle，會破壞透明度的基本原則。」

Meta發言人史東（Andy Stone）則說，信中所述「有誤」，並堅稱「內容資料庫」將包含「比CrowdTangle更全面的資料」，學術界人士和非營利的選舉公正性專家也可使用。

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