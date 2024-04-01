社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

受到通膨高漲影響，2023年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%。（Pexels）

受到通膨高漲影響，2023年社安金 生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%，成為1981年之後最大調幅，退休 族平均每個月多拿140元，但隨著通膨趨緩，2024年調幅只有3.2%，大約多領50元，每月領取支票 金額平均為1907元。根據目前已經公布的兩項報告估計，2025年社安金生活成本調整將遠低於今年。

理財網站The Motley Fool報導，從已經公布的兩份預估報告可以看出，通貨膨脹降溫之後，2025年社安金生活成本調整幅度跟著變小，遠低於今年的3.2%。

下一年的社安金生活成本調整計算，是以本年度7月、8月、9月的都市受薪階級消費者價格指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)做為根據。

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)今年2月公布「老人及喪偶者保險信託基金」(Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund) 2024年至2034年預算與經濟前景年度報告指出，2025年社安金生活成本調整幅度預估約有2.5%。

根據統計，今年2月約有5050萬退休勞工每月領取1910.79元社安金，若以2.5%調幅計算，明年可多拿48元左右，每月支票金額為1958.55元。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(The Senior Citizens League，TSCL)2月公布報告則估計，2025年社安金生活成本調整幅度約1.8%，退休族每月比現在多拿34元，平均支票金額1945.18元。