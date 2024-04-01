我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爭取國際航班低票價 應這段時間訂

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

記者顏伶如／即時報導
受到通膨高漲影響，2023年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%。（Pexels）
受到通膨高漲影響，2023年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%。（Pexels）

受到通膨高漲影響，2023年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%，成為1981年之後最大調幅，退休族平均每個月多拿140元，但隨著通膨趨緩，2024年調幅只有3.2%，大約多領50元，每月領取支票金額平均為1907元。根據目前已經公布的兩項報告估計，2025年社安金生活成本調整將遠低於今年。

理財網站The Motley Fool報導，從已經公布的兩份預估報告可以看出，通貨膨脹降溫之後，2025年社安金生活成本調整幅度跟著變小，遠低於今年的3.2%。

下一年的社安金生活成本調整計算，是以本年度7月、8月、9月的都市受薪階級消費者價格指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)做為根據。

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)今年2月公布「老人及喪偶者保險信託基金」(Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund) 2024年至2034年預算與經濟前景年度報告指出，2025年社安金生活成本調整幅度預估約有2.5%。

根據統計，今年2月約有5050萬退休勞工每月領取1910.79元社安金，若以2.5%調幅計算，明年可多拿48元左右，每月支票金額為1958.55元。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(The Senior Citizens League，TSCL)2月公布報告則估計，2025年社安金生活成本調整幅度約1.8%，退休族每月比現在多拿34元，平均支票金額1945.18元。

社安金 支票 退休

上一則

印第安納波里斯周末夜不寧 7少年中槍

延伸閱讀

這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
調高退休年齡 社安局長稱傷害藍領 反對者也斥福利變相縮水

調高退休年齡 社安局長稱傷害藍領 反對者也斥福利變相縮水
李羅莎提案 為公衛工作者調高薪資

李羅莎提案 為公衛工作者調高薪資
社會安全局局長：調高退休年齡將傷害藍領勞工

社會安全局局長：調高退休年齡將傷害藍領勞工

熱門新聞

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27
不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。（路透）

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

2024-03-30 16:26
馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷，造成至少6人死亡，船員事發前不斷發布求救訊號，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，州長大讚「這些人都是英雄」。（路透）

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

2024-03-26 20:52
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
（美聯社）

Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

2024-03-26 18:09
一名俄勒岡州男子28日差一點被失控的鋸刀砍成兩半。(擷自X@ABC)

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

2024-03-31 14:39

超人氣

更多 >
美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」
8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析