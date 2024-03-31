共和黨眾議員貝肯：未發現拜登不法 彈劾調查近尾聲

拜登總統。(路透)

共和黨 認為拜登 總統曾利用影響力從他兒子杭特的海外交易不當獲利，去年在眾院發起彈劾 調查。共和黨眾議員貝肯今天指出，還沒有發現拜登罪行，調查可能接近尾聲。

共和黨指控拜登任副總統（2009-2017）時涉入他兒子杭特（Hunter Biden）與烏克蘭、中國的商業交易，並從中獲取利益。

在共和黨議員全力支持下，眾院去年12月授權對拜登展開彈劾調查，由司法委員會、監督暨問責委員會、歲計委員會等相關委員會負責。

內布拉斯加州（Nebraska）共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）今天接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問指出，他與受委託進行調查的律師們談過，「他們說，目前還無法確定（拜登）犯下特定罪行」。

被追問共和黨是否應不再追究此案，貝肯回答，他不知道是否是該這樣做的時候，但他認為，「我們可能接近作出調查結論的了」。

根據眾院監督暨問責委員會去年12月的新聞稿，該委員會主席柯默（James Comer）指控，拜登家族及相關人在2015年至2019年間打出拜登名號，利用20家空殼公司賺取超過2400萬美元；而杭特的公司曾匯款給拜登，這也代表拜登對於他家人利用他獲取利益是知情的。

貝肯今天指出，調查至此，很重要的是讓民眾看到拜登家族拿到2400萬美元的外國資金，這筆錢還透過一些不為人知的公司轉來轉去，但是，這種行為本身並不算是「重罪或輕罪」（a high crime or misdemeanor）的嚴重不當行為。

對政治人物發動彈劾案後，國會首先需要認定其犯有「重罪或輕罪」。在這一階段，眾院僅需以過半數通過，即可將案件提交至參院，由參院審議，需要至少2/3的參議員支持，才能通過彈劾。

針對這項指控，拜登曾說是「毫無根據的政治把戲」，白宮也多次否認。

柯默20日表示，他將邀拜登在監督暨問責委員會的彈劾調查中作證。白宮發言人山姆斯（Ian Sams）對此指出，共和黨的彈劾戲碼走不下去，要求拜登出席作證是可悲的把戲。山姆斯呼籲共和黨「就此打住」。