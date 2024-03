又有「船撞橋」事故 奧克拉荷馬州大橋封鎖、道路關閉

馬里蘭州 (Maryland)巴爾的摩市(Baltimore)26日才發生船隻撞垮橋事故,類似事件30日又在奧克拉荷馬州 (Oklahoma)發生,一艘船撞向奧克拉荷馬州橫跨阿肯色河的大橋。這是五天內發生的第二宗同類事故。

綜合消息,據目擊者拍到事發一刻的現場影片,一艘躉船撞向橫跨阿肯色河(Arkansas River)的大橋,濺起大量水花。當局事後封鎖大橋,初步檢查橋墩未有損毀。受事件影響,薩利索市(Sallisaw)南面一條高速公路要暫時封閉。

Is anyone gonna start thinking it’s a coincidence ? 10 hours ago a barge hits a bridge in Oklahoma, I saw this video on reels but thought it was old till I looked it up and Fox covered it. There are 4 barges but 1 hit. pic.twitter.com/TfCPo198L2