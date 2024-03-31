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又有「船撞橋」事故 奧克拉荷馬州大橋封鎖、道路關閉

中通社／香港1日電
奧克拉荷馬州30日發生「船隻撞橋」事故。（取材自X平台）
奧克拉荷馬州30日發生「船隻撞橋」事故。（取材自X平台）

馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩市（Baltimore）26日才發生船隻撞垮橋事故，類似事件30日又在奧克拉荷馬州（Oklahoma）發生，一艘船撞向奧克拉荷馬州橫跨阿肯色河的大橋。這是五天內發生的第二宗同類事故。

綜合消息，據目擊者拍到事發一刻的現場影片，一艘躉船撞向橫跨阿肯色河（Arkansas River）的大橋，濺起大量水花。當局事後封鎖大橋，初步檢查橋墩未有損毀。受事件影響，薩利索市（Sallisaw）南面一條高速公路要暫時封閉。

至於3月26日馬里蘭州巴爾的摩大橋倒塌事故，工人開始切割大橋殘骸，期望數周內打通部分航道，配備防護裝備的工作人員在吊臂架上，用燒焊器開始切開大橋北面的支架。當局表示，工作人員要先仔細計算，才能將支架切出來，用繩吊到駁船上拖走。

據報出事的貨船有三座足球場般長，被重達4000噸的大橋鋼鐵支架壓著，重型機器未來數星期會陸續運抵協助清理。馬里蘭州州長摩爾相信，清理工作困難重重。

摩爾說︰「這將是一個非常複雜的過程。」他表示，貨船船身雖然有破損，但仍大致完好，暫時未對海水造成污染。首要目標是先打通一條較窄的航道，讓拖船和駁船能夠通過。官方初步估計需時至少數周，之後會設法穩定大橋的殘骸，讓潛水員可以繼續打撈四名失蹤者的遺體。

巴爾的摩港口是全美國最大的汽車和輕型貨車出口港，去年相關貨物處理量達85萬架次，至少8000名碼頭工人賴以維生，當局指事故對巴爾的摩，以致整個美國的經濟損失難以估計。

馬里蘭州政府承諾會用最快的速度重建大橋，聯邦政府早前已經應州政府要求，緊急撥款6000萬美元善後，更承諾會全力負擔大橋的重建費用。

馬里蘭州 奧克拉荷馬州 足球

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