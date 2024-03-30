餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。路透

不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商 上市公司如7-Eleven和Casey's，以及未上市的Wawa和Sheerz，都提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後時代客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代。

超商餐飲改良 大幅提升客流量

在費城地區，走進當地的Wawa，消費者可找到新鮮的潛艇堡和售價親民的咖啡 。全美各地民眾路過7-Eleven，可能停下來買個重量杯（Big Gulps）。在愛荷華州，Casey's的披薩一再獲選為該州的最愛。德州的Buc-ee's號稱擁有全美「最乾淨的洗手間」，而且店面超大，販售包羅萬象的食品與商品--以及讓顧客吃了還會回來再買的煙燻牛胸肉三明治。

道瓊社報導，根據Placer.ai的數據，2023上半年造訪美國便利商店的總人次，已遙遙領先速食店、連鎖咖啡店和加油站 。資料顯示，2023年7月時，連鎖超商的客流量跟2019年1月的疫前基準線相比，比成長超過60%。對照下，同時期加油站客流量成長率不到20%。

全國連鎖超商中，7-Eleven、Casey's、Maverik、Kwik Trip和Buc-ee's去年每月客流量跟2019年相比都成長，今年1月亦然。

Jefferies分析師塔洛威說：「大型業者擁有強大、辨識度高的品牌，在服務的社區內深耕已久，擁有長期成長紀錄，並且正厲行技術與供應鏈現代化，以迎向未來成長。現在的超商已是截然不同的概念，不只是單純的加油站而已。」

全美各地總計約15萬家便利商店，將近三分之二是家庭式小店，在工資等成本上漲、香菸等產品銷售下滑之際，愈來愈難與大型連鎖超商競爭。與此同時，大型連鎖超商近年大肆併購，並增添會員集點、行動App、調理食品等手法提高獲利。

駿利亨德森投資公司基金經理人塔格曼說：「這一行的生態已改變，變得讓小型業者更難與大型對手有效競爭...過去十年來，我們目睹便利商店業經歷重大的整併。」

既省時又省錢 擊中市場甜蜜點

新冠肺炎疫情消退後，美國人再度出門上班、上學、遊玩，也願意花點錢在途中享用新鮮、現做的食物。Vontobel資產管理公司基金經理人韓森說：「時間是最珍貴的商品，而便利商店已找出把時間變現的方法。」

通膨已大幅推升到速食店吃一餐的成本，許多人也沒耐性或預算上餐廳用餐。這意味便利商店正好處於「甜蜜點」，同時滿足顧客省時和省錢的需求。人們停車加油時，順便買個披薩當晚占，就不必專程轉住另一處覓食。

加拿大的Alimentation Couche-Tard在2003年收購OK便利店（Circle K），此後便以它為全球旗艦品牌積極展店，足跡遠至宏都拉斯和香港，如今門市總數超過1.6萬家、遍布29國。

日本的Seven & i控股公司在全球擁有逾8.5萬家7-Eleven門市，據點遍布美洲和亞洲。Hennessy Japan基金經理人Masa Takeda說，日本管理層1970年代從美國引進超商經營概念後發揚光大，打造出成功的便利商店加盟模式，如今憑該公司的規模和能力，大可敲定更多協議，「光是美國就能提供可觀的成長跑道」。

韓森說，美國人對便利商店提供的商品胃口大開，意味著這個市場大餅可供不只一家業者分食。他說：「除非亞馬遜也能外送披薩和酒給你，並把你的油箱加滿，否則還不必太擔心電商傷害便利商店。」