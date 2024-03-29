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名模克勞斯買下「生活」雜誌 將重新復刊

編譯莊瑞萌／綜合29日電
名模卡莉‧克勞斯。(路透)
名模卡莉‧克勞斯。(路透)

名模卡莉‧克勞斯(Karlie Kloss)宣布將與億萬富翁夫婿共同買下「生活」雜誌(LIFE Magazine)並將讓該雜誌重新復刊，未來將以紙本、數位與影音模式與讀者見面。

每日郵報報導，克勞斯與先生庫許納(Josh Kushner)日前已透過自家Bedford Media媒體公司從Dotdash Meredith傳媒公司買下「生活」。根據協議內容，Bedford將全面負責雜誌的編輯營運，未來「生活」將出版紙本、數位版與影音模式。「生活」在1883年首度出刊，不過，時代公司(Time Inc.)在20多年前決定讓「生活」停刊。克勞斯說，「我們認為「生活」是在混亂的媒體環境中，一股振奮人心且具有團結力的聲音。」

去年夫妻倆也從Vice Media手上買下「i-D」雜誌。時代公司創辦人魯斯(Henry Luce)在1936年買下「生活」，之後廣為人知的雜誌封面包括瑪麗蓮·夢露、坡頭四與人類登月等。「時代」雜誌在2000年停刊後，Dotdash Meredith在2021年加以收購。

庫許納說，「『生活』的資產在於它能融合文化、時事和日常生活，並強調出當中塑造我們的勝利、挑戰與獨特觀點。」庫許納將擔任「生活」的出版人，他目前也是創投公司Thrive Capital創辦人。至於Dotdash Meredith則將繼續擁有「生活」檔案的所有權，包括攝影和印刷內容。

庫許納與克勞斯結婚已超過五年，育有兩名子女，他同時也是美國職籃NBA曼菲斯灰熊隊(Memphis Grizzlies)的少數股東之一。兩人最早曾在紐約市一起生活，之後夫妻倆便在邁阿密一間擁有八間臥室的海濱豪宅與兩個孩子共住。

庫許納與克勞斯交往可以追溯到11年前，當時兩人在2012年6月相遇，接著很快開始戀情，歷經將近6年的約會，這對愛情長跑的情侶終於在2018年7月宣布訂婚，同年10月在紐約上州先舉行婚禮，接著決定在2019年7月在懷俄明州第二次婚禮時重新誓約。

1966年9月版的「生活」雜誌。(美聯社)
1966年9月版的「生活」雜誌。(美聯社)

庫許納 紐約上州 懷俄明州

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