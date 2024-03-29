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館藏90年 哈佛宣布移除極具爭議「人皮」書封

世界新聞網何卓賢／即時報導
哈佛霍頓圖書館藏「靈魂的命運 (Des Destinées de l'Ame)」，書封由人皮製作。(截取自霍頓圖書館)
哈佛霍頓圖書館藏「靈魂的命運 (Des Destinées de l'Ame)」，書封由人皮製作。(截取自霍頓圖書館)

哈佛大學近日宣布，對其館藏的一本「人皮書」進行了處理，已將書封移除。

這本名叫「靈魂的命運 (Des Destinées de l'Ame)」藏書，自1930年代起被收藏在哈佛霍頓圖書館，是一本關於靈魂以及對死亡的思考的書籍，由法國小說家烏賽(Arsène Houssaye)寫於1880年代中期。

哈佛大學對於移除人皮書封的解釋是，「因為該書的來源和之後的歷史有倫理問題。」有趣的是，科學家早在2014年就得出該書的書封由人皮製成的結論。

這本書最開始的第一位收藏者是作者的朋友、法國醫生博蘭德(Ludovic Bouland)。博德蘭在一位自然原因下死亡的女性病人身上取得皮膚，製作成這本書的書封。

哈佛大學在1934年取得這本書的時候，發現了書內夾著博蘭德的留言，寫著「我從一名女性的背部取得了這一塊人類皮膚。一本關於人類靈魂的書值得擁有一個人皮書封。」

在進一步解釋移除人皮書封這一決定時，哈佛大學還表示，他們會妥善處置這塊皮膚，希望還給被取下皮膚的那位女性尊嚴，且目前已經開始著手調查這名女性的身分。

哈佛大學本周宣布移除其圖書館一本藏書的人皮書封。(路透)
哈佛大學本周宣布移除其圖書館一本藏書的人皮書封。(路透)

據BBC報導，使用人類皮膚裝訂書本，其實在昔日並非罕見，最早在16世紀就有被記載，又叫「人體皮書學(anthropodermic bibliopegy)」。在19世紀，有文字記載稱，被處決的囚犯的屍體會被捐做科學用途，他們的皮膚會捐給書本裝訂商。

曾在2014年擔任英國惠康圖書館館長的卓別林(Simon Chaplin)表示，像這樣帶有人皮書封的書本並不多，且這樣的做法大多是出於使用人皮的刺激感，而不是真的有多實用，「(人皮書封)許多都是在19世紀那時能夠接觸到人體解剖的醫生製作的。」

哈佛大學 圖書館

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