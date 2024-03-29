為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

前總統川普任內白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)。（路透）

前總統川普 任內白宮 聯絡室主任的史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)28日接受MSNBC新聞頻道專訪，主播妮可‧華勒斯(Nicolle Wallace)詢問為何許多反對川普的共和黨 員如今紛紛噤聲或神隱，不再公開討論川普可能帶來哪些威脅的第一手訊息。史卡拉穆奇回答，共和黨員不願批評川普是因為害怕接到死亡威脅。

史卡拉穆奇擔任川普政府白宮聯絡室主任，從履新到閃辭前後歷時十天。卸任之後，史卡拉穆奇經常在媒體公開抨擊川普。

史卡拉穆奇回答華勒斯問題時說，共和黨人士不願批評川普是害怕遭受死亡威脅，「我認為可能是頭號原因」。

共和黨內反川派指標人物、前任眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)27日在愛阿華州德雷克大學(Drake University)演講時則說，川普敗選後一度不願下台，如果再次當選，無法保證川普願意和平移交政權。

史卡拉穆奇受訪時也說，與之前拒絕下台相比，川普捲土重來將變得「更有組織」。他指出，川普叛變之所以失敗的原因之一在於缺乏組織能力，「他沒有足以有效指揮叛變的決策管理技能」。

史卡拉穆奇接著說：「不過，現在他的團隊裡加入了許多前來共襄盛舉的人物，這些人都比川普更有組織力，這一點千萬不能輕忽，也不能低估川普當選之後他們往前衝的戰鬥力，但我預測他選不贏。」