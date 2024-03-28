逾半垃圾掩埋場是美國第三大甲烷排放源 總量僅次於石油、天然氣業

位於加州的垃圾掩埋場。研究發現，逾半垃圾掩埋場大量排放甲烷，釋出量僅次於石油和天然氣業，是美國第三大甲烷汙染源。(路透)

空拍影像資料研究顯示，逾半垃圾掩埋場大量排放甲烷，釋出量僅次於石油 和天然氣 業，是美國第三大甲烷汙染源。此一發現有助於處理氣候變遷問題。

環境研究組織「碳製圖人」(Carbon Mapper)與太空 總署噴射推進實驗室、亞利桑那州立大學、亞利桑那大學、科學航空(Scientific Aviation)大氣研究公司及環保署合作，進行歷來對垃圾掩埋場與甲烷關係的最大規模研究，報告發表在28日出版的「科學」期刊上。

報告指出，不像煉油業和天然瓦斯業，約52%垃圾掩埋場的甲烷排放是觀察得到的。

環保署說，此處所謂「觀察得到」的超級排放源，是指每小時排出至少100公斤或220磅甲烷的地點。

報告說，排放量大的掩埋場，有60%是連續數月甚至數年釋放出大量甲烷，相對而言，大多數石油業和天然氣業設施，每次排放甲烷的時間都很短暫。

報告的領銜作者、「碳製圖人」組織的科學家喀斯沃斯(Dan Cusworth)說，能夠精確指出甲烷排放源，就能夠很快針對「問題來源」提出解決方案。「處理這些高排放源、減緩掩埋場不斷釋放出甲烷，是對氣候有利，很強有力的解決辦法。」

歐美等國目前為止，不論立法限制或自動減排，主要對象都是石油和天然氣業者。隨著空拍與衛星偵測資料日漸齊全，主管單位可以測量、量化垃圾掩埋場的碳排放，從而制定法規。

報告說，過去業界和管理單位依靠電腦估算模型與手持偵測儀測得的數據，估計掩埋場的廢氣排放情況，無法獲知全貌。例如，環保署的溫室氣體通報系統，就低估了掩埋場的甲烷排放量。空拍資料推算出的排放總量，比環保署的估算高出1.4倍。

環保署2021年的報告指出，全美由人類行為造成的溫室氣體排放，有12%是甲烷。