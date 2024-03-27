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巴爾的摩貨輪撞橋案 類似事故生還者：下墜數秒會想起親人

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巴爾的摩貨輪撞橋案 類似事故生還者：下墜數秒會想起親人

編譯陳韻涵／綜合27日電
基伊大橋斷崩，勾起2007年明尼蘇達州斷橋倖存者的恐怖回憶，也引起外界關切橋梁的耐撞力及安全。（美聯社）
基伊大橋斷崩，勾起2007年明尼蘇達州斷橋倖存者的恐怖回憶，也引起外界關切橋梁的耐撞力及安全。（美聯社）

曾在駕車期間經歷路面崩塌而落水的生還者餘悸猶存，形容下墜的幾秒鐘會想到親人、看到人生跑馬燈，接踵而至的猛烈水面衝擊可能受傷，還要鎮定脫困。

美聯社報導，當你開著車，未獲任何警訊，輪子底下的路面突然崩落，那是非常可怕的事。

馬里蘭州巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)26日被貨櫃輪撞上，斷成數截落水，讓不少曾經歷類似意外的駕駛人再次感受到事發當時的恐懼。 

2007年8月1日，55歲的琳達‧保羅(Linda Paul)傍晚6時交通尖峰時段，行經明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)市中心，橫跨密西西比河(Mississippi River)的州際35W大橋。

保羅塞在車陣中，現年72歲的她回顧說道：「我記得我環顧四周，心想肯定有什麼狀況；我往前看，意識到橋的中間正在塌陷，隨時可能觸及我所在的那段橋面，而悲劇就這樣發生了。」

警察後來告訴她，混凝土橋面坍塌，她從50呎高的斜坡滑落；當小貨車墜落河面橋體殘骸時，她還在車內。

保羅被橋體殘骸的多塊水泥碎片擊中，造成五塊椎骨骨折、左顴骨碎裂，該起意外造成13人死亡、145人受傷。

2001年9月15日深夜，莫拉萊斯(Gustavo Morales Jr.)駕駛皮卡車，行經德州伊莎貝爾港(Port Isabel)的伊莎貝拉女王堤道(Queen Isabella Causeway)，孰料一艘拖船撞上橋墩，導致部分橋面崩落水面。

莫拉萊斯當時正準備回家，他記得感覺像砲聲隆隆或爆炸，接著他的皮卡車飛越坍塌橋面，幾秒後落水；墜落期間，他想到妻子和即將出生的第三個小孩。 

他說：「一切都會非常快速的湧上腦中，我的妻子、女兒和兒子。」 

莫拉萊斯當時繫著安全帶，但他可以手動捲下車窗，維持意識和理智脫困；他在水裡載浮載沉約十分鐘，目擊者將他救至安全處；這起事件造成八人死亡，而莫拉萊斯是三名生還者之一。

德州 明尼蘇達州 馬里蘭州

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