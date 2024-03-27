美在台協會前處長：川普若當選 涉台政策不可預測

美國在台協會（AIT）前處長、卡內基和平基金會亞洲計畫資深研究員包道格。（新華社資料照）

美國11月將舉行大選，牽動美中台三邊情勢。美國在台協會（AIT）前處長、卡內基和平基金會亞洲計畫資深研究員包道格（Douglas Paal）分析，倘若川普 再次當選美國總統，會有怎樣的涉台動作完全不可預測，且川普曾將台灣比喻為筆尖，「這依然是個問題」。不過他也認為，過去一年半，美國涉台措施的結構更加自律，即便川普再次上台，對台舉措不會出現劇烈的轉變。

包道格近日赴北京參加中國發展高層論壇，接受中媒財新網訪問時，作出上述表示。包道格曾協助美國前總統雷根、老布希等共和黨籍總統的亞太事務及對華事務決策，並曾於2002至2006年小布希政府任內，出任AIT台北辦事處處長。

針對美國總統大選 選情，包道格指出，儘管拜登現在的民調表現不如川普，但他認為川普的局勢更加棘手。他認為川普的基本盤固定，沒有努力吸引中間選民，因此最終將不會獲得全美選票的多數票。

記者接著詢問，「如果川普再次當選美國總統，他在第二任期可能採取怎樣的涉台動作？」包道格首先表示，川普只有在以自我為中心的人格特質方面，更有可預測性，因此可能會有怎樣的涉台動作，「在政策方面，川普是不可預測的」。

他還提到，就如川普的前白宮國安顧問波頓（John Bolton）所言，川普個人認為，台灣的價值還不如一支記號筆的筆尖，在他看來，「這依然是一個問題」。不過包道格同時強調，就算川普再次上台，美國的對台舉措也不會出現劇烈的轉變。

他進一步說明，在川普政府的末期和拜登政府的前期，美國的對台做法，出現了一些大陸方面不認同的調整和勾搭。但過去一年半，美國涉台措施的「結構更加自律」，這使得台海現狀被打破的機率降低了。

今年初台灣總統大選結果，民進黨 賴清德以40.05%的得票率勝出，大陸國台辦對此稱「民進黨不能代表台灣主流民意」，亦有分析認為，有6成民意不支持民進黨路線，或使未來幾年內台海發生危機的可能性有所降低。

包道格對此表示，台灣大選結果反映選民「不急於看到現狀的大幅度改變」，賴清德、侯友宜的支持率都有限，這說明台灣選民不希望貿然轉向，以致台海衝突的風險上升，或者致使「島內」圍繞台灣的未來、台灣與大陸關係的內部分歧，激化到難以管控的程度。