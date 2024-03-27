偷渡婦遭墨西哥犯罪集團性侵 入美面臨墮胎禁令上網求助

(美聯社)

國家廣播公司(NBC)27日報導，墨西哥 犯罪集團分子以性暴力對待打算偷渡美國的婦女，某些婦女非法入境美國之後發現懷孕，卻面臨德州的墮胎 禁令。

報導指出，一名來自薩爾瓦多的年輕婦女受訪時說，在墨西哥邊界城市雷諾薩(Reynosa)遭墨西哥犯罪集團挾持期間遭到性侵，入境美國的六周之後，正在提出庇護申請時發現懷孕，但礙於德州州法無法墮胎，不但卡在美國移民 制度當中，還卡在德州墮胎禁令底下。

報導指出，這名薩爾瓦多婦女的遭遇並非個案，墨西哥犯罪集團綁架企圖偷渡入美的移民並且勒贖，無力繳交贖金的人質則遭性侵。

由於不懂英語，又害怕墮胎禁令的法律責任，這名薩爾瓦多婦女上網路論壇發文求助，並轉往鄰州取得墮胎藥。

她說：「覺得很丟臉，腦子裡想著大家都知道我經歷了什麼事，但其實根本沒人知道。」她後來取得5顆墮胎藥丸米索前列醇(misoprostol)，決定冒著觸犯德州州法風險，偷偷拿給有著相同遭遇的一名移民婦女。

另一名來自瓜地馬拉的庇護申請婦女受訪時說，在墨西哥遭到20多人性侵，還被告知繳不出贖金就是如此下場，「讓妳記住要尊重墨西哥的領土」。她與丈夫家鄉遭受黑幫死亡威脅之後，去年帶著兩名幼年女兒踏上闖關之旅，結果乘坐巴士前往美墨邊境時遭歹徒挾持，在丈夫面前衣服被剝光，被告知既然沒錢「就用身體抵償」。報導指出，雖然無法查證婦人說詞，但有另外三名移民婦女描述的親身經歷，幾乎與這名瓜國婦女一模一樣。

無國界醫生組織(Doctors Without Borders)指出，從2023年10月到12月間，墨西哥邊境城市雷諾薩、馬塔摩羅斯(Matamoros)接獲通報性侵案例比先前三個月期間增加70%，光是2024年的1月至2月間，接獲通報移民遭性暴力案例就有將近70例。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點