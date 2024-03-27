聯邦第五巡迴上訴法院繼續阻擋德州逮捕無證客新法

允許警察逮捕及驅逐無證客的德州新法「州參議會四號法案」(SB4)，26日晚間被聯邦第五巡迴上訴法院繼續阻擋。圖為美墨邊境的無證客試圖穿過柵欄進入美國。(歐新社)

允許警察逮捕及驅逐無證客的德州 新法「州參議會四號法案」(SB4)，26日晚間被聯邦第五巡迴上訴法院繼續阻擋。三名法官組成的審議庭以2票對1票通過表決，德州SB4新法是否違憲、是否牴觸聯邦法律等更高層次的適法性問題獲得釐清之前暫緩實施。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)去年12月簽署生效的「州參議會四號法案」規定，非法入境將觸犯州法，德州地方官員有權拘捕、驅逐出境。新法19日獲最高法院同意實施，但裁決出爐數小時之後，立即被聯邦第五巡迴上訴法院擋下。

聯邦第五巡迴上訴法院26日晚間的裁決，讓SB4新法能否上路面臨更多變數。

前總統布希(George W. Bush)任命的首席法官李奇曼(Priscilla Richman)在主要意見書中寫道，SB4新法可能有違憲之虞，但「經費不足加上缺乏政治意願」導致移民 問題出現「執法漏洞」，「某些人士認為，德州因此才挺身而出，想要彌補問題」。

李奇曼指出，根據美國憲法及法律架構，德州不可能頂替執行國家主權之責，德州自行授權驅逐無證移民，但執行權限其實是聯邦政府 所有。

多數意見決的投票法官除了李奇曼之外，還有拜登總統任命的拉米雷茲(Irma Carrillo Ramirez)。

前總統川普任命的法官歐哈姆(Andrew S. Oldham)則在不同意見書中寫道，願意讓德州新法上路，因為德州處於「永無止境的無助狀態」，國會已經為移民問題盡力，「但聯邦政府不願落實，意味著國會窮盡一切所能，到頭來還是徒勞無功」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點