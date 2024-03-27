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衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

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衛報揭X被收購後美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸傳統媒體才沒人看

編譯盧思綸／即時報導
科技鉅子馬斯克在2022年11月收購社群平台X後，美國地區使用者下跌23%，遠超FB、IG等其他同樣走下坡的社群，對此馬斯克27日在X回覆粉絲貼文反嗆傳統媒體才是真的流失讀者。（美聯社）
科技鉅子馬斯克在2022年11月收購社群平台X後，美國地區使用者下跌23%，遠超FB、IG等其他同樣走下坡的社群，對此馬斯克27日在X回覆粉絲貼文反嗆傳統媒體才是真的流失讀者。（美聯社）

英國衛報報導，科技鉅子馬斯克在2022年11月收購社群平台X後，美國地區使用者下跌23%，遠超FB、IG等其他同樣走下坡的社群，對此馬斯克27日在X回覆粉絲貼文，暗酸傳統媒體才是真的流失讀者。

行動數據公司Sensor Tower分析2022年11月至2024年2月統計指出，自從馬斯克收購X以後，該平台在美國地區的使用者人數減少逾五分之一，雖然其他社群平台也出現使用者數走下坡的趨勢，但是跌幅都不如X大。

同樣是美國地區，TikTok跌幅排名第2位，大約落在10%，而FB、IG和Snapchat也出現人數減少趨勢，但大致都低於5%。

以全球地區來說，X表現稍微好一點，使用者人數下降15%，每日活躍使用者數達到1.74億。

該分析並未追蹤使用網頁和桌面應用程式造訪社群的使用者。

對此，馬斯克27日在X回覆一名粉絲貼文，反嗆「倒是傳統媒體去年實際上下滑了20%」。

該粉絲貼文寫：「2024年迄今為止，X每日平均活躍使用者使用時間超過80億分鐘，比去年增加了10%。」

另外，X並未回覆置評，官方卻貼文含蓄駁斥Sensor Tower說法，主張「每天有2.5億人使用X」，每月有5.5億人造訪，且「每日平均使用時間」和「每日活躍使用者分鐘數」等都是一年比一年增加。

馬斯克 TikTok Snapchat

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