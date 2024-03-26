我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

曼哈頓地鐵連傳命案 新裝安全圍欄擋不住落軌者

巴爾的摩大橋坍塌事故 將導致港口煤炭出口中斷數周

編譯黃淑玲／綜合外電
美國巴爾的摩「法蘭西斯史考特基伊大橋」（Francis Scott Key Bridge）遭貨輪撞擊後坍塌。（路透）
美國巴爾的摩「法蘭西斯史考特基伊大橋」（Francis Scott Key Bridge）遭貨輪撞擊後坍塌。（路透）

煤炭貿易公司Xcoal Energy & Resources執行長Ernie Thrasher周二（26日）表示，巴爾的摩重要大橋發生的坍塌事故，可能導致區域煤炭出口中斷長達六周，多達250萬噸的煤炭運輸受阻。

彭博資訊指出，美國去年煤炭出口量約7,400萬噸，巴爾的摩是全美煤炭的第二大出口港，可能因此擾亂剛開始從疫情影響中恢復的全球能源供應鏈

Thrasher說：「你會看到一些貨物轉移到其他港口，但其他港口本來就非常繁忙，能夠轉移的貨物量是有限的。」Xcoal公司位於賓州，與多家供應商合作。

Thrasher表示，巴爾的摩的煤炭運輸量因為占全球煤炭海運量不到2%，因此橋梁坍塌對全球價格影響不大。從巴爾的摩出口的煤炭當中，包括大量運往印度、用於發電的燃煤。

他說，「從供應鏈的角度來看，這將造成一定的破壞或混亂」，「但大問題是，對印度的影響超出對全球的影響。」

巴爾的摩煤炭出口中斷將影響很大一部分的印度煤炭供應。根據印度政府的資料，去年印度消耗9,100萬噸的煤；Energy Aspect的分析報告說，其中由巴爾的摩出口的，大約是1,200噸，亦即占比約13%。Energy Aspect估計的出口中斷時間是兩到三周。

DBX的大宗商品分析報告也指出，巴爾的摩煤炭供應中斷對亞洲煤炭市場的影響大於歐洲市場。因為巴爾的摩港出口的煤炭是高硫煤炭，不適合歐洲電廠使用。

周二美國煤炭公司Consol Energy股價下跌5.4%，CSX跌0.4%。

印度 供應鏈 疫情

上一則

Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

下一則

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

延伸閱讀

圖輯／巴爾的摩大橋倒塌瞬間 怵目驚心…發現1罹難者

圖輯／巴爾的摩大橋倒塌瞬間 怵目驚心…發現1罹難者
巴爾的摩大橋遭貨輪撞斷 Q&A一次看

巴爾的摩大橋遭貨輪撞斷 Q&A一次看
意外早有跡象？ 撞橋貨輪示警離港時「失去動力」

意外早有跡象？ 撞橋貨輪示警離港時「失去動力」
巴爾的摩大橋坍塌多人失蹤 州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻

巴爾的摩大橋坍塌多人失蹤 州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻

熱門新聞

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
32歲的俄州婦女坎德拉里奧，將16個月大的女兒獨留家中10天致死，遭法官判處無期徒刑。(凱霍加郡警長辦公室)

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

2024-03-19 11:30
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。路透社

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

2024-03-23 14:55
趙安吉。(家人提供)

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

2024-03-21 12:14
波士頓麻州總醫院完成世界首例人類移植基因改造豬腎的手術。(美聯社)

世界首例人類移植豬腎成功 麻州醫師激動痛哭

2024-03-21 15:47

超人氣

更多 >
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡