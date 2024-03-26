巴爾的摩大橋坍塌事故 將導致港口煤炭出口中斷數周

美國巴爾的摩「法蘭西斯史考特基伊大橋」（Francis Scott Key Bridge）遭貨輪撞擊後坍塌。（路透）

煤炭貿易公司Xcoal Energy & Resources執行長Ernie Thrasher周二（26日）表示，巴爾的摩重要大橋發生的坍塌事故，可能導致區域煤炭出口中斷長達六周，多達250萬噸的煤炭運輸受阻。

彭博資訊指出，美國去年煤炭出口量約7,400萬噸，巴爾的摩是全美煤炭的第二大出口港，可能因此擾亂剛開始從疫情 影響中恢復的全球能源供應鏈 。

Thrasher說：「你會看到一些貨物轉移到其他港口，但其他港口本來就非常繁忙，能夠轉移的貨物量是有限的。」Xcoal公司位於賓州，與多家供應商合作。

Thrasher表示，巴爾的摩的煤炭運輸量因為占全球煤炭海運量不到2%，因此橋梁坍塌對全球價格影響不大。從巴爾的摩出口的煤炭當中，包括大量運往印度 、用於發電的燃煤。

他說，「從供應鏈的角度來看，這將造成一定的破壞或混亂」，「但大問題是，對印度的影響超出對全球的影響。」

巴爾的摩煤炭出口中斷將影響很大一部分的印度煤炭供應。根據印度政府的資料，去年印度消耗9,100萬噸的煤；Energy Aspect的分析報告說，其中由巴爾的摩出口的，大約是1,200噸，亦即占比約13%。Energy Aspect估計的出口中斷時間是兩到三周。

DBX的大宗商品分析報告也指出，巴爾的摩煤炭供應中斷對亞洲煤炭市場的影響大於歐洲市場。因為巴爾的摩港出口的煤炭是高硫煤炭，不適合歐洲電廠使用。

周二美國煤炭公司Consol Energy股價下跌5.4%，CSX跌0.4%。