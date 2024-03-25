民事詐騙案保金降至1.75億元 川普：我會繳

前總統川普(左)25日就「封口費」案在紐約法院出庭，川普在休息時走出法庭，發表對案件的不滿。(美聯社)

前總統川普 金融詐欺民事起訴案定罪後，25日避開資產遭法院扣押命運；紐約州 上訴法院法官同意川普賠款擔保金從原本的4.54億元降至1.75億元，但必須在10日之內繳付；川普對媒體說，非常敬佩上訴法院法官的裁決，很快就會以現金、擔保金或擔保證券向法院繳交1.75億元擔保金。

另一方面，川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，被曼哈頓 區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)提出34項重罪起訴。雖然辯護律師團使出拖延戰術，包括要求撤銷起訴，但紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)25日裁定全案4月15日開審。

路透分析，從法官排定時程看來，川普是否因「封口費」被定罪，11月5日大選投票日之前結果就能揭曉，這起案例將讓川普成為美國史上第一位卸任總統遭到刑事起訴之後出庭受審。

川普遭控浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，2022年9月被紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事最名起訴，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)今年2月裁定川普賠償3.55億元，加計利息則為4.54億元，繳交賠償金期限為3月25日。川普為籌措與賠償金數額相同的擔保金(bond)而向30家機構接洽卻接連碰壁，律師團18日訴請上訴法院擋下4.54億元賠償金繳付，或請法院允許川普只須繳交1億元擔保金。

路透分析，25日的最新發展讓川普解除燃眉之急。先前川普透過律師團向上訴法院指出，如果上訴法院不願介入，川普將為了籌措擔保金而被迫將不動產「低價賤賣」。

不過，上訴法院25日決定並不涉及川普遭民事定罪是否會被推翻，類似案件通常上訴後須耗時一年多才有最終裁決。

原本3月25日賠償金繳交期限一到，詹樂霞已準備就緒，將向法院聲請扣押川普資產，包括位於曼哈頓華爾街40號(40 Wall Street)的大樓。