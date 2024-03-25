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7名與中國政府有關聯的駭客遭聯邦起訴

記者胡聲橋／紐約即時報導
七名中國駭客遭聯邦起訴。(路透)
七名中國駭客遭聯邦起訴。(路透)

七名中國公民因為陰謀入侵電腦和陰謀電信欺詐，25日遭聯邦政府起訴。他們被指控參與了一個位於中國的駭客組織，在大約14年的時間裡入侵美國和其他國家的政府官員、公司和批評者的電腦，從事情報收集和經濟間諜

這七名被告分別是Ni Gaobin(倪高彬)、Weng Ming(翁明)、Cheng Feng(程鋒)、Peng Yaowen(彭耀文)、Sun Xiaohui(孫小輝)、Xiong Wang(熊旺)和Zhao Guangzong(趙光宗)。

起訴書稱，這七名被告與數十名已確認身分的中國國家安全部(MSS)情報人員、合同駭客以及支持人員是一個被稱為「高級持續威脅31」(APT31)的中國駭客小組的成員。這個駭客小組是由湖北省安全局實施的網絡間諜計畫的一部分。

至少自2010年以來，被告通過參與APT31駭客小組的活動，在全球範圍進行電腦駭客攻擊，對象包括中國境內外持不同政見者和支持者、美國和其他地方的政府官員、政治候選人和競選人員，以及美國公司。被告和APT31駭客小組的其他成員將成千上萬的個人和公司作為目標，他們成功入侵了一些目標的內部網絡、電子郵件帳戶、雲存儲帳戶和電話通話紀錄，其中一些電子郵件帳戶被監控多年。

這些被告和APT31駭客小組的其他成員向目標發送了超過一萬封惡意電子郵件。這些郵件看似來自著名新聞機構，但其中包含有隱藏的跟蹤鏈接，收件人只要打開電子郵件，有關收件人的信息，包括收件人的位置、IP地址、具體設備等信息都會被傳送到被告及其合作者控制的服務器上。被告然後利用這些信息進行更複雜的定向駭客攻擊。

包括白宮、司法部、商務部、財政部和國務院在內的美國政府官員，以及國會眾議員和參議員都成為了APT31駭客小組攻擊的對象。他們還將在國家經濟中舉足輕重的國防、信息技術、電信、金融行業的關鍵人物和數十家公司作為目標。

駭客 間諜 國務院

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