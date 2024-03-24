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在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

世界新聞網／輯
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

中國貴州小伙駱豪嗅到商機，在美國賣起了「三蹦子」（三輪車），不到一個月就賣出了「小幾十台」，「首日進帳上萬美元」的他也因此走紅。

「在英國碩士畢業後，我一直在四處尋找商機。」25歲的駱豪是貴州省正安縣人，他說，今年春節前一個偶然的機會，他看到一位遠嫁美國的中國兒媳送給美國公公一輛國產電動三輪車走紅的新聞，覺得這裡面蘊藏著商機，於是就想著從中國國內進貨，看能否在美國打開市場。

極目新聞報導，「三蹦子」對於美國民眾來說，比較新奇。駱豪說，他曾將照片發給美國朋友，他們都說從來沒有見過這樣的車，覺得這車新奇，外形拉風、小巧玲瓏，而且價格不貴，所以很想嘗試購買，這也給了他創業的動力。

駱豪與志同道合的朋友成立了三人初創團隊，一人主要負責國內廠家採購，另外兩個則在美國負責銷售。

目前，駱豪的銷售區域主要集中在加州。他前期考察發現，這裡的各種農場比較多，「三蹦子」相對要好賣一些，而且天氣和三亞的天氣差不多，三蹦子沒有車篷，開起來也不會覺得冷。

駱豪認為，「三蹦子」在性價比上占有很大的優勢，因為在美國農場，一般都是用皮卡運貨，比三蹦子的價格高出了許多倍。

因為在美國賣「三蹦子」，首日進帳1萬美元，駱豪一下子在社交平台上火了。駱豪解釋，日進帳上萬美元指的是3月1日銷售的第一天，就賣出去了好幾台「三蹦子」，不可能天天都有這個數。

駱豪說，創業的過程有時是非常艱難的，這背後所付出了巨大努力。比如說，深夜送貨到郊區農場，叉車壞了，只好人力搬運，忙到凌晨一兩點上床，人都累癱了；更令人崩潰的是，還遇到客戶中途反悔的情況，有一次他開著卡車，快將「三蹦子」送到家門口了，客戶突然發消息說不要了，大量的人力物力成本因此泡湯。

駱豪打了這樣一個比喻：「利潤沒有網友想得那麼多，就和在中國國內賣其他產品比如衣服的利潤差不多。」

駱豪在送貨。（取材自極目新聞）
駱豪在送貨。（取材自極目新聞）

利潤 加州

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