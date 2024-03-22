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第2個麥卡錫？共和黨眾議員格林 提罷免眾議長強生

中新社華盛頓3月22日電
眾院議長強生。(美聯社)
眾院議長強生。(美聯社)

國會眾議院共和黨議員格林當地時間22日提出撤換動議，要求罷免共和黨籍眾議院議長強生。

格林是共和黨中的極右翼保守派議員。因對強生與民主黨人達成的預算案不滿，她在當天預算案投票前提出撤換動議要求罷免強生。 

按照規定，接下來眾議院全院需投票表決是否罷免眾議長，如果多數票贊成罷免，眾議長將被免職。去年10月，共和黨議員蓋茲曾提出撤換動議，並最終導致前眾議長麥卡錫被罷免。 

格林表示，提出撤換議長動議是「警告」，「我們現在需要花時間找到新議長，一位願意站在共和黨一邊的議長，而不是站在民主黨一邊」。格林認為，強生與民主黨人合作達成預算案是對共和黨的「背叛」。

當天，眾議院以286票贊成、134票反對的結果通過1.2萬億美元政府預算案，以避免部分聯邦政府機構在當天午夜「關門」。其中，112名共和黨議員和22名民主黨議員投票反對。 

投票反對的共和黨議員主要為共和黨中的保守派議員。他們認為，該預算案金額過大，未能實現削減預算的目標，強生向民主黨妥協過多。 

接下來，眾議院將進入長達兩周的休會期，何時舉行罷免眾議長投票尚未可知。眾議院多數黨領袖、共和黨人斯卡利斯當天表示，他相信強生「不會被罷免」。

共和黨 罷免 預算

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