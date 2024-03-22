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陪審員有偏見？波馬爆炸案被告又上訴 巡迴法院令查

編譯盧炯燊／綜合22日電
2013年波士頓馬拉松爆炸案的兇手查納耶夫，提出最新上訴稱陪審員在裁定他罪成時存有偏見。(美聯社)
2013年波士頓馬拉松爆炸案的兇手查納耶夫，提出最新上訴稱陪審員在裁定他罪成時存有偏見。(美聯社)

轟動一時的2013年波士頓馬拉松爆炸案，現年30歲的兇手查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)多年來不斷爭取推翻死刑判決及避免執行死刑，但一一遭駁回，現在他的最新上訴辯稱，陪審員在裁定他罪成時存有偏見。

審理的波士頓第一巡迴法院21日並沒有駁回對查納耶夫的死刑判決，不過下令審訊此案的法官，調查陪審員是否存有偏見。查納耶夫的辯護律師上訴聲稱，陪審團內其中兩名成員存在偏見。

第一巡迴法院由三名法官組成的合議庭裁決指出，如果法官認為這兩名陪審員的其中一個是存有偏見的話，就應被取消陪審員資格，也應撤銷對被告的死刑判決及重新審判，以確定應否判處被告死刑。

負責提出檢控的麻州檢察官辦公室以及查納耶夫的辯護律師，拒絕對裁決置評。不過聯邦司法部可以要求第一巡迴法院全體法官接手審理此案，也可以向聯邦最高法院提出上訴。

這起案件在2015年完成初審，查納耶夫被判處死刑，但他一直透過上訴希望免死。先是第一巡迴法院於2020年駁回死刑判決，認為主審法官在選擇陪審員時，沒有充分詢問陪審員是否接觸過這起事件的廣泛新聞報導。但聯邦最高法院在2022年以6比3的投票結果，裁定第一巡迴法院的判決是錯誤的，維持死刑原判。

但查納耶夫繼續上訴，要求第一巡迴法院審查最高法院一些未考慮的問題，包括主審法官是否錯誤地強迫審判必須在波士頓舉行，又是否錯誤地拒絕審查兩名陪審員，律師指這名兩名陪審員在審查資格時曾經撒謊，結果第一巡迴法院才有今次審理。

這起爆炸案於2013 年4月15日發生，查納耶夫與兄長塔米蘭‧查納耶夫(Tamerlan Tsarnaev)在比賽現場引爆兩枚炸彈，造成3死183人受傷。塔米蘭事發數日後，在與警方的槍戰中死亡，查納耶夫則被控30項罪名，包括共謀和使用大規模殺傷性武器，以及殺人及傷人罪。

波士頓 麻州 司法部

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