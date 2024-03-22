無證客闖邊境影像流出 五名守衛手持步槍也無能為力

逾百名無證客21日硬闖邊境，五名守衛即便手持步槍也不敵對方如數眾多。（X @NYPOST）

德州 艾爾帕索（El Paso）逾百名移民試圖非法進入美國，過程中他們撕破鐵絲網，守衛也被撞倒，場面相當駭人，這段影片在社群媒體X上引發軒然大波，有不少網友聯想到殭屍電影《末日Z戰》（World War Z）的最著名片段。

影片來源: YouTube New York Post

據紐約郵報報導，21日約有600百名無證客 聚集在艾爾帕索邊境附近，當時德州國民兵 試圖將這些人分群成小團體，但在婦女以及兒童被與成年男子分隔開後，情況逐漸變得緊張；據畫面顯示，成群男子開始靠近國民兵身前的鐵絲網，起初因國民兵手握著步槍，無證客們紛紛舉起手投降，不料幾秒鐘後，有人開始推擠，他們開始破壞鐵絲網試圖闖越，畫面相當震撼。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室發言人表示，艾爾帕索目前的混亂情況是拜登總統的邊境政策最直接的結，並表示目前德州政府相關部門已經控制住了局勢，努力修復損害，同時他也表示這些在德州犯下罪刑的無證客將會被依非法入侵以及破壞財產逮捕。

影片來源: YouTube Boxoffice Movie Scenes