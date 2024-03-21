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墨西哥犯罪集團詐騙新目標：美加銀髮族

墨西哥犯罪集團詐騙新目標：美加銀髮族

記者顏伶如／即時報導
美加地區持有分時度假(timeshares)資產的退休銀髮族，成為墨西哥犯罪集團詐騙新目標。示意圖，非文中當事人。(路透)
美加地區持有分時度假(timeshares)資產的退休銀髮族，成為墨西哥犯罪集團詐騙新目標。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約時報21日報導，「哈里斯科新世代」(Jalisco New Generation)是墨西哥勢力最龐大的犯罪集團之一，過去十年鎖定詐騙新目標，是美國、加拿大地區持有分時度假(timeshares)資產的退休銀髮族；詐騙份子佯裝有意收購的買家前來接洽，取得信賴之後則要求先匯款巨額手續費到墨西哥，某些受害者損失數十萬甚至超過百萬元，畢生積蓄化為烏有。

報導指出，美國官員指出，「哈里斯科新世代」鎖定銀髮族分時度假資產的詐騙手段，十年來得手金額高達數億。設於墨西哥境內的多處電話中心(call centers)，對美加兩地分時度假持有人發動電話攻勢，「哈里斯科新世代」集團成員也賄賂墨西哥度假勝地的餐旅業員工，取得客戶個資做為詐騙用途。

最常遭到鎖定的族群是上了年紀的退休族，希望把不動產脫手賣出，盡量換取現金留給子孫。多名受害者接受訪問時說，遭到詐騙之後的累計損失金額，遠遠超過原本在牙買加、加州或墨西哥購買的分時度假資產價值。

代表數千名詐騙受害者打官司、佛羅里達州聖彼得斯堡(St. Petersburg)芬恩法律集團(Finn Law Group)創辦人芬恩(Michael Finn)指出：「我跟其他受害者一樣，都是有了歲數的人。有人打電話來聊天，描述著我們夢寐以求提議，通常我們不會有戒心。」

芬恩指出，四年前第一次體認到分時度假詐騙有多嚴重。他說，當時接到一名婦女焦急求助電話，因為她的母親以為可以把分時度假資產賣掉，受騙之下總共匯款120萬元到墨西哥，一輩子存款就此泡湯。

美國度假村發展協會(American Resort Development Association，ARDA)指出，將近1000萬戶美國家庭持有分時度假房地產，平均花費2萬2000元，外加大約2000元年費，絕大多數分時度假房地產位於海灘度假勝地附近。

聯邦調查局(FBI)接獲的分時度假詐騙投訴案件數量，過去四年則增加79%。由於詐騙電話來源在墨西哥，美方調查人員必須在當地機關協助下才能有所進展。聯邦調查局統計，過去五年來，持有分時度假資產的美國民眾，遭到詐騙累計損失大約2億8800萬元，但由於某些受害者從來不曾報案，因此實際受騙損失總額上看3億5000萬元。

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