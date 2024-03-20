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兆彩無人中...彩金累至9.77億 今晚勁球開獎看誰是幸運得主

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兆彩又無人中...彩金累至9.77億 今晚勁球開獎看誰是幸運得主

記者胡玉立／即時報導
美東時間20日晚上11時開獎的「兆彩」(Mega Millions)彩券，頭彩獎金累積至9億7700萬元，是兆彩史上第6高金額，美國獎券史上第10大獎。(美聯社)
美東時間20日晚上11時開獎的「兆彩」(Mega Millions)彩券，頭彩獎金累積至9億7700萬元，是兆彩史上第6高金額，美國獎券史上第10大獎。(美聯社)

「兆彩」(Mega Millions)彩券19日晚上開獎又無人中獎，頭彩獎金累積至9億7700萬元，是兆彩史上第6高金額，美國獎券史上第10大獎。至於「勁球」(Powerball)大獎18日也摃龜，頭獎攀升至6億8700萬元，是勁球史上第12大頭獎；美東時間20日晚上11點將再度開獎，且看誰是幸運得主。

美國歷史上的10大頭獎均是自2016年以來出現；那一年開始，為了降低贏得頭獎機率，同時出現更多較小獎金，兆彩和勁球的規則發生改變。贏得兆彩頭獎的機率為3.026億分之一，贏得勁球頭獎的機率約為2.922億分之一。

「兆彩」下次開獎是22日；「勁球」20日若無得主，下次開獎是23日。

去年共有四位中獎者贏得逾10億元樂透頭彩。去年10月贏得17億7000萬元勁球頭獎、歷史第二高額頭獎的幸運兒斯特魯克(Theodorus Struyck) ，直到上周才被加州州彩票局公開姓名。去年1月贏得13億5000萬元兆彩頭獎的緬因州男子，後來控告他孩子的母親違反獎金保密協議。去年7月加州贏得10億8000萬元勁球頭獎的獲勝者，迄今尚未出面領取獎金。

20日晚價值6億8700萬元的勁球頭獎，若有人六個號碼全中並選擇現金一次領回，可得3億2730萬元；扣除24%聯邦預扣稅後實領金額則為2億620萬元。若選擇30年分期領取，加計37%聯邦邊際稅率後，每年實領1440萬元。

美國彩券史上最大頭獎依序是：

20億4000萬元：2022年11月勁球，中獎者來自加州。

17億7000萬元：去年10月勁球，中獎者來自加州。

16億元：去年8月兆彩，中獎者來自佛羅里達州。

15億9000萬元：2016年1月勁球，有三人中獎；史上頭獎首次破10億元。

15億4000萬元：2018年10月兆彩，中獎者來自南卡羅來納州。

13億5000萬元：2023年1月兆彩，中獎者來自緬因州。

13億4000萬元：2022年7月兆彩，中獎者來自伊利諾伊州。

10億8000萬元：去年7月勁球，中獎者來自加州。

10億5000萬元：2021年1月兆彩，中獎者來自密西根州。

勁球 加州 緬因州

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