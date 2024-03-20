為了防摔？拜登最近多次穿HOKA運動鞋引熱議

3月13日，拜登離開白宮前往空軍一號，穿著HOKA運動鞋。(路透)

眼尖的網友留意到，總統拜登 最近西裝革履出現在公眾視線之中時，許多次沒有穿著正式的皮鞋，而是一雙黑色的運動鞋。

Inside Edition最早在2月報導了這一新聞，當時拜登即將出發前往美墨邊境 視察，走出白宮 正要登上空軍一號時，現場媒體拍到他穿著一雙黑色運動鞋。報導發現，這雙運動鞋來自知名戶外運動品牌HOKA，是旗下的HOKA Transport型號，特色是有厚厚的鞋底，官網標註其能提供高舒適度和強支撐力，適合健行和每日步行使用。目前這雙運動鞋在官網的標價是175美金。

網友開始好奇，穿這類運動鞋這是否為了幫助總統防摔？拜登在任內多次摔跤，引起公眾對他健康情況和執政能力的質疑。如今總統大選鄰近，拜登政府對這一話題更需小心處理。