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為了防摔？拜登最近多次穿HOKA運動鞋引熱議

世界新聞網何卓賢／即時報導
3月13日，拜登離開白宮前往空軍一號，穿著HOKA運動鞋。(路透)
3月13日，拜登離開白宮前往空軍一號，穿著HOKA運動鞋。(路透)

眼尖的網友留意到，總統拜登最近西裝革履出現在公眾視線之中時，許多次沒有穿著正式的皮鞋，而是一雙黑色的運動鞋。

Inside Edition最早在2月報導了這一新聞，當時拜登即將出發前往美墨邊境視察，走出白宮正要登上空軍一號時，現場媒體拍到他穿著一雙黑色運動鞋。報導發現，這雙運動鞋來自知名戶外運動品牌HOKA，是旗下的HOKA Transport型號，特色是有厚厚的鞋底，官網標註其能提供高舒適度和強支撐力，適合健行和每日步行使用。目前這雙運動鞋在官網的標價是175美金。

網友開始好奇，穿這類運動鞋這是否為了幫助總統防摔？拜登在任內多次摔跤，引起公眾對他健康情況和執政能力的質疑。如今總統大選鄰近，拜登政府對這一話題更需小心處理。

HOKA運動鞋獲得美國足協會(American Podiatric Association)的認證，有助於腳部健康。近日政府公布的拜登健康檢查再度顯示，拜登是因為患有「感覺中樞周圍神經病變(sensory peripheral neuropathy)」而變得步態僵硬。而拜登團隊如何幫助他防摔的話題從去年延續到今年，去年9月就有媒體發現拜登開始穿網球鞋，據悉還有物理治療師幫助他鍛煉平衡力、空軍一號的階梯也為他改短等。

2月29日，拜登出發前往美墨邊境前接受媒體訪問，穿著HOKA運動鞋。(歐新社)
2月29日，拜登出發前往美墨邊境前接受媒體訪問，穿著HOKA運動鞋。(歐新社)

拜登 白宮 美墨邊境

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