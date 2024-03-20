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「三月瘋」運彩獲利須報稅 IRS抓到逃漏稅將重罰

記者顏伶如／即時報導
「三月瘋」季節開始，許多州趁此開放運動賽事賭博，居民可合法下注。(美聯社)
「三月瘋」季節開始，許多州趁此開放運動賽事賭博，居民可合法下注。(美聯社)

全美大學體育聯盟(NCAA)錦標賽開打，俗稱「3月瘋」(March Madness)季節來臨，不少美國民眾湊熱鬧加入運動博彩一試手氣。理財專家說，「3月瘋」運彩獲利屬於應稅收入(taxable income)，不論是否收到W-2G表格都必須報稅，如果被國稅局(IRS)抓到逃漏稅，將面臨重罰以及利息。

10年前，金融服務「速貸」(Quicken Loans)與「股神」巴菲特(Warren Buffett)的波克夏投資公司(Berkshire Hathaway)合作，為準確預測全美大學體育聯盟錦標賽晉級結果的玩家提供10億彩金。根據NCAA.com估算，如果丟銅牌或靠猜測而精準預測所有比賽結果並贏得10億彩金的機率為1：9,223,372,036,854,775,808，如果對籃球略有了解而準確預測所有比賽結果並抱回10億彩金的機率則為1202億分之一。

「美國博彩協會」(American Gaming Association)估計，今年「3月瘋」期間，光是合法運彩市場就有上看27億元的下注規模。

華盛頓郵報20日報導，參加「3月瘋」下注的彩金獲利必須報稅，四大理由包括：

＊國稅局握有收入資訊

國稅局會收到第三方機構提供的稅務訊息，除了雇主的W2表格，還有PayPal、Venmo、Cash App以及其他付款平台的1099-K表格。透過自動系統，國稅局針對已經掌握的稅務訊息與民眾報稅稅表資料進行比較，如果數字出現落差，納稅人將收到CP2000未如實申報收入的通知。

＊依法必須報稅

數位投資顧問機構Betterment稅務總監布朗尼康特(Eric Bronnenkant)說，「3月瘋」投注獲利也是應稅收入，列入一般個人所得稅稅率計算，也要繳交州稅。博彩彩金淨賺超過600元或者彩金超過下注資本至少300倍，通常需要繳交W-2G表格，不論民眾是否收到

W-2G表格。舉例來說，花1元下注「3月瘋」運彩結果得了1000元彩金，就要向國稅局提交W-2G表格並且報稅。

＊逃漏稅代價慘重

專家指出，納稅人必須了解，自作聰明以為逃漏稅所「省下」的錢，與被國稅局抓到時的重罰相比，根本划不來。布朗尼康特說：「關於國稅局，以我個人經驗學到的教訓是，即使是辦公室同事之間的最小金額下注，也無法長期逃過國稅局的法眼。」

＊影響社安金

社安金領取金額與職場生涯收入高低有關，報導指出，向國稅局隱匿彩金收入，等於影響未來領取社安金最高金額支票的機會。

國稅局 報稅 社安金

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