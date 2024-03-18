我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

司機疑78歲華人...車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活

國會辭職潮...眾院成立法鬼城 本屆已6議員任期中另謀高就

編譯潘勛／綜合18日電
共和黨的國會眾議員史都華。(美聯社)
共和黨的國會眾議員史都華。(美聯社)

國會近來陷入僵局，華盛頓郵報報導，但議員們有個領域「生產力」倒是高得令人吃驚，那便是逼得同僚辭職，例如共和黨聯邦眾議員巴克(Ken Buck)22日就由眾院直接辭職，成為第118屆國會第六位離職的議員，過去40年來從來沒這麼多眾議員在任期中段便撂挑子不幹。

巴克思想方面與極右派同仁們漸行漸遠，他總結一個求去者的感受說，「這地方(眾院)江河日下，我不想在這兒浪費時間」。

眾議員辭職始於去年5月，民主黨的西西里尼(David Cicilline)由12年多的職位請辭，改去羅德島基金會當領導；過不久，共和黨的史都華(Chris Stewart)請辭，去開一家遊說公司；今年初，民主黨的希金斯(Brian Higgins)辭職回家，改去水牛城做藝術工作；共和黨的強生(Bill Johnson)去職，轉而去當揚斯頓州立大學(Youngstown State University)的校長。

他們接下來的工作都很有趣，薪資也比擔任中下層眾議員的17萬4000元來得高，工時也較有彈性。

但以往眾議員心力交瘁，通常都會等到兩年任期結束才離職，不負當初選區選民投票給他們的付託。目前有45位眾議員宣布今年結束就要退休，其中大多數人都是這麼打算。這個數字相形其他屆眾院，實在很多，但這45人至少會做完任期。

巴克警告說，接下來還有更多人要辭職；排隊在後的人都了解讓他們萌生去意的動力是什麼，他們責備共和黨內鬥紊亂，讓眾院大多數時光變成立法鬼城。

眾院共和黨緊張來到沸點，黨團218名成員只有大約四成參加在西維吉尼亞州辦的議題營，15日的委員會討論因此取消，以便議員們14日晚上就可離去。

共和黨眾議員辛基(Ryan Zinke)表示，眾院很多領域都沒發揮潛力，內鬥一堆，選議長在吵，國債在吵，挫折太多。

第118屆國會眾院一開頭便上演功能最差的戲碼，為19世紀以來之最；14輪議長選舉失利；到最後麥卡錫才湊集足夠票數，執掌議事槌，接下來事態跑得相當偏。

2023年2月下旬，時年61歲的西西里尼說他受夠了，宣布辭職，回故鄉州去影響力不小的非營利組織任職，薪水增為大約四倍。他15日接受訪問是否後悔辭職時，表示絕不後悔。

共和黨的國會眾議員巴克。(美聯社)
共和黨的國會眾議員巴克。(美聯社)
民主黨的國會眾議員西西里尼。(美聯社)
民主黨的國會眾議員西西里尼。(美聯社)

眾院 眾議員 共和黨

上一則

多起過熱起火 Best Buy召回在美加售出的28.7萬台氣炸鍋

下一則

春神若即若離...東南部本周重現冬寒 多數恐低於32度

延伸閱讀

越南國會將討論人事問題 掀最高領導層改組臆測

越南國會將討論人事問題 掀最高領導層改組臆測
埃莫爾批拜登國情咨文內容黨同伐異 籲不再邀他發表

埃莫爾批拜登國情咨文內容黨同伐異 籲不再邀他發表
民主黨候選人：願結合共和黨一起拉下德州參議員克魯茲

民主黨候選人：願結合共和黨一起拉下德州參議員克魯茲
白宮：希望字節跳動撤資 不是要禁TikTok

白宮：希望字節跳動撤資 不是要禁TikTok

熱門新聞

絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

2024-03-15 02:25
專家指出，雖然絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。示意圖。路透

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

2024-03-14 12:22
華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

2024-03-17 13:08
胡錫進(左)貼出與方芳的合照。(截自胡錫進微博)

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

2024-03-13 18:45
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

2024-03-15 09:25

超人氣

更多 >
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫