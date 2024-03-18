我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降低心臟病發作風險 醫生勸你養成這習慣

吞活魚、喝尿液…馬州檢察長披露馬大兄弟會霸凌

如果真的趕不及 如何向國稅局申請延期報稅？

記者顏伶如／即時報導
如果有欠稅沒有繳清，國稅局每個月將處以積欠稅款的0.5%至25%做為罰款。（美聯社）
如果有欠稅沒有繳清，國稅局每個月將處以積欠稅款的0.5%至25%做為罰款。（美聯社）

2023年度所得稅申報截止日期為今年4月15日，趕不及報稅的納稅人可以在4月15日之前向國稅局(IRS)申請延期報稅(tax extension)，但延期報稅只代表報稅表格可延後到今年10月15日之前才提交，若有欠稅還是要在4月15日之前繳清。簡而言之，能有更多時間處理的只有報稅表格提交手續，至於積欠稅額的繳款則無法延遲，否則將面臨罰款。

納稅人需要注意的是，向國稅局申請聯邦所得稅延期報稅，不代表州稅申報一定也自動跟著延期，通常需要向州政府另外申請。向州政府申請延期報稅同樣也只是延後提交報稅表格，積欠稅款並沒有延遲。

確認自己是否有欠稅要繳，可以比較目前調整後總收入(adjusted gross income，AGI)與過去幾年紀錄，或者使用報稅軟體、詢問稅務專家。不要忘記納入符合資格的抵稅如兒童抵稅福利(child tax credit)以及被撫養人稅額抵免(dependent care credit)。若發現有退稅可拿，最好盡快完成報稅，以便盡早收到退稅支票。

納稅人可以前往國稅局網站(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf)下載延期報稅的4868號表格(Form 4868)填寫後寄出，調整後總收入7萬9000元以下納稅人，還可從IRS Free File網頁專區(https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free)直接填寫。提出申請之後要確認進度，若有錯誤要馬上更正。

如果有欠稅沒有繳清，國稅局每個月將處以積欠稅款的0.5%至25%做為罰款。

報稅 國稅局 稅表

上一則

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

下一則

川普律師：為金融詐欺民事訴訟罰款籌措擔保金遇困難

延伸閱讀

應付查稅 資料最好保存6年…備份電子檔 防天災及緊急事故

應付查稅 資料最好保存6年…備份電子檔 防天災及緊急事故
12州、1800萬人 今年可以免費上網報稅

12州、1800萬人 今年可以免費上網報稅
交易逾5000元 賣家要報稅 會收到1099表格

交易逾5000元 賣家要報稅 會收到1099表格
陽光稅務喬遷至法拉盛王子中心 位居黃金地帶敬請認明移駕報稅

陽光稅務喬遷至法拉盛王子中心 位居黃金地帶敬請認明移駕報稅

熱門新聞

絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

2024-03-15 02:25
專家指出，雖然絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。示意圖。路透

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

2024-03-14 12:22
華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

2024-03-17 13:08
胡錫進(左)貼出與方芳的合照。(截自胡錫進微博)

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

2024-03-13 18:45
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

2024-03-15 09:25

超人氣

更多 >
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實