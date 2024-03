華盛頓凌晨傳槍響 2死5傷 嫌犯在逃

華府 17日凌晨發生槍擊 事件,造成2人喪生5人受傷。

美聯社報導,都會警察局(Metropolitan Police Department)的卡洛爾(Jeffrey Carroll)表示,事件發生在凌晨3時左右,有7人中彈,全是成年人,其中5名傷者已送醫。

他說警方正在追捕單一嫌犯。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,這起槍擊事件發生在白宮東北方約十幾個街區的地方,目前尚不清楚行凶者身分,也不清楚槍擊事件的起因。

警方沒有宣布逮捕任何人,也沒有透露任何嫌疑人的名字。

#Update Shooting Investigation: Executive Assistant Chief Jeffrey Carroll provides an update on the seven people shot early Sunday morning near the intersection of 7th and P St, NW.



Have info? Call 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/JbOK6cGDkF