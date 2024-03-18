華盛頓凌晨傳槍響 2死5傷 嫌犯在逃
美聯社報導，都會警察局（Metropolitan Police Department）的卡洛爾（Jeffrey Carroll）表示，事件發生在凌晨3時左右，有7人中彈，全是成年人，其中5名傷者已送醫。
他說警方正在追捕單一嫌犯。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起槍擊事件發生在白宮東北方約十幾個街區的地方，目前尚不清楚行凶者身分，也不清楚槍擊事件的起因。
警方沒有宣布逮捕任何人，也沒有透露任何嫌疑人的名字。
#Update Shooting Investigation: Executive Assistant Chief Jeffrey Carroll provides an update on the seven people shot early Sunday morning near the intersection of 7th and P St, NW.— DC Police Department (@DCPoliceDept) March 17, 2024
Have info? Call 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/JbOK6cGDkF
華府暴力犯罪直線上升，2023年間就暴增39%，讓當局疲於奔命。暴力犯罪激增有兩大因素，一是凶殺案增加了35%，二是劫車案件翻倍。警察局長史密斯（Pamela Smith）曾敦促當局通過立法，加重華府槍支犯罪的罰則。
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