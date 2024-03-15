遏富人偏好？康州擬禁「傳承招生」耶魯大學反對

耶魯大學校園。(路透)

康乃狄克州議會正在考慮禁止該州所有公、私立大學招生時將申請人與校友或捐款人的關係納入考量，也就是所謂的「傳承偏好」(legacy preference)，該法案以18比4通過教育委員會後已提交州參議會；私立名校如耶魯大學 (Yale University)則表達反對。

美聯社報導，支持禁止傳承偏好的人認為這些學校不該決定哪些學生可獲得菁英世界的門票；反對禁止的大學則表示康州不應該規定如何決定招生，就像課程和教師招聘決定也不該被規定一樣，是他們的機構自由(institutional freedom)。

高等教育委員會聯合主席、民主黨籍州參議員 史拉普(Derek Slap)稱只要看看前500強企業領導人、國會議員、最高院 法官，就能知道傳承偏好對美國社會的影響力有多大。他指出，最高院去年裁決廢除大學招生考慮種族的「平權措施」(Affirmative Action)，證明大學沒有機構自由根據種族招生，但富人偏好仍然存在，「這是令人震驚的」。

美聯社2022年調查全美入學條件最多的大學，發現靠傳承偏好入學的新生比例在4%到23%間，不過也有許多學校拒絕提供基本資料；聖母大學、南加大、康乃爾大學、達特茅斯學院錄取的學生中，有傳承偏好背景的學生甚至超過非裔學生人數。

耶魯大學大學部招生主任昆蘭(Jeremiah Quinlan)最近告訴州議員，該校同意法案的中心目標，也就是招收更多低收入和初代移民(first-generation)學生，但也說法案沒有解決弱勢學生入學和準時畢業所需的資源，只有州權力越界而已，補充無法負擔全額費用的大學生可以獲得涵蓋學費、住宿、膳食、旅行、書籍等費用的獎學金。

共和黨籍州參議員凱利(Kevin Kelly)表示他地區的許多私立大學、尤其是有宗教信仰基礎的學校皆擔心法案之影響。他認為當州政府開始介入招生過程時，不僅干預了機構的私人關係，而且還干預了美國的卓越性。