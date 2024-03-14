我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

夫妻不和 洛城男連開20槍殺4兒女和岳母

路透：川普授權CIA 散播對中國習近平政府不利消息

編譯茅毅／綜合14日電
據說川普授權中央情報局在中國社交平台散布對習近平政府不利的言論，圖為川普(右)2018年主持中情局長哈斯柏就職。(美聯社)
據說川普授權中央情報局在中國社交平台散布對習近平政府不利的言論，圖為川普(右)2018年主持中情局長哈斯柏就職。(美聯社)

路透14日引述三位前美國官員獨家報導，美國前總統川普任內曾授權中情局(CIA)針對中國社群媒體發動祕密行動，目標是改變中國國內對其政府的輿論。

這三人指稱，CIA創設一支特務小組，在網路上利用假身分散布有關習近平政府的負面論述，並向海外新聞媒體透露誹謗或貶抑中國政府的情資。CIA相關行動始於2019年，過去從未被披露。

假身分 「但基於事實」

這些前美國官員說、該小組散播針對中共高幹在海外隱匿非法所得的指控，還痛批中國的一帶一路倡議既貪腐又浪費。這些前官員雖不願提供相關任務的具體細節，但他們聲稱，儘管是由情報員以假身分祕密散布，但相關論述「基於事實」。

其中兩位前官員還說，這些行動旨在中共領導高層間煽動他們對北京的疑心，迫使中國政府花費資源追查外力對其網路及社群媒體的入侵，「我們當時是想要他們追逐(難以捉摸的)幽靈」。

這些前官員聲稱，該CIA行動是針對北京多年欲擴大其全球影響力舉動的因應作為。川普2017年1月就任後，對北京採取更強硬的作法。

CIA拒談 中批美造假

CIA發言人羅賓森婉拒對該認知作戰計畫存在與否、其目的或效應置評。路透則引述中國外交部發言人報導，此事凸顯美國政府以輿論空間和媒體平台為武器，擴散假資訊和操縱國際輿論。白宮國安會發言人華特斯亦拒絕置評。

據說川普授權中央情報局在中國社交平台散布對習近平政府不利的言論，圖為川普(右)2...
據說川普授權中央情報局在中國社交平台散布對習近平政府不利的言論，圖為川普(右)2018年主持中情局長哈斯柏就職。(美聯社)

CIA 社群媒體 中共

上一則

賀錦麗罕見參觀墮胎診所 為選戰墮胎議題加溫

下一則

50大都會區移民年增15% 抵消人口外流衝擊

延伸閱讀

檢方要求川普封口費案延30天開審 稱獲3萬1000頁新證據

檢方要求川普封口費案延30天開審 稱獲3萬1000頁新證據
有意爭取川普副手 南達科他州長諾姆拍美齒廣告 被酸厚臉皮

有意爭取川普副手 南達科他州長諾姆拍美齒廣告 被酸厚臉皮
川普財長人選之一 他持有字節跳動價值150億美元的股權

川普財長人選之一 他持有字節跳動價值150億美元的股權
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
胡錫進(左)貼出與方芳的合照。(截自胡錫進微博)

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

2024-03-13 18:45
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。(美聯社)

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

2024-03-09 20:37
專家指出，雖然絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。示意圖。路透

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

2024-03-14 12:22
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全