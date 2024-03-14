雷蒙多訪亞：擴大投資半導體 為亞太製造機會

商務部長雷蒙多。（路透）

商務部長雷蒙多 今天說，美國將投資 50億美元在半導體產業，這將大幅增加半導體的生產，為泰國 及亞太國家的半導體產業製造更多機會，而泰國在這個產業已準備就緒。

雷蒙多（Gina Raimondo）11、12日造訪菲律賓，13日和14日造訪泰國，她今天下午在線上記者會中表示，亞太地區在經濟和戰略上都具有重要地位，此行最重要的目標就是加強美國和亞太的關係。

雷蒙多指出，現在是關鍵時刻，美國正努力讓供應鏈更加多元化，菲律賓和泰國都有強大的勞動力，且和美國共享一樣的價值。

雷蒙多說，此行帶了21家美國具領導地位的企業，他們在訪菲期間和菲律賓企業及政府建立連結，並宣布在菲律賓投資超過10億美元。

這次訪泰，雷蒙多說已會見泰國商業部長，將和總理賽塔（Srettha Thavisin）及外交部長見面，她也非常期待和半導體產業的企業代表見面。

雷蒙多表示，美國將投資50億美元在半導體產業，這將大幅增加半導體的生產，為泰國及亞太國家的半導體產業製造更多機會。賽塔宣示半導體產業為優先產業，且已建立完整策略，加上泰國有超過10座半導體封測設施，雷蒙多認為泰國在這個產業已準備就緒。

雷蒙多說，她在泰國會和印太經濟架構（IPEF）會員國進行部長級的線上會議，這是去年11月亞太經濟合作會議（APEC）期間，印太經濟架構會員國部長們共同簽署「供應鏈協定」後，再度齊聚一堂。