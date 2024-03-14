川普親赴喬州出庭 爭取密件門案撤銷起訴

前總統川普爭取「密件門」案撤銷起訴。(路透資料照)

喬治亞州法院為前總統川普 遭控干預2020年喬州 選舉結果撤銷三項起訴罪名後，川普今天(14日)將親自出庭，爭取讓「密件門」案撤銷起訴。

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川普卸任後擅自帶走機密文件而遭特別檢察官史密斯(Jack Smith)40項聯邦罪名起訴，川普律師團向法院聲請撤銷起訴動議。律師團向法院指出，史密斯指控川普觸犯間諜法(Espionage Act)的起訴理由薄弱，對於「總統文件法」( Presidential Records Act)解釋則有爭議，起訴手段有違憲嫌疑。

美國廣播公司(ABC)報導，川普將出席庭訊，向佛州 南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)爭取撤銷「密件門」起訴。

史密斯在書面陳述中向法院表示，川普律師團提出撤案動議，只是展現川普自認凌駕於法律之上的另一實例。史密斯指出，律師團論述出現三大基本錯誤，所有錯誤都反映了川普的心態就是「適用於全國人民的法律與規定，身為前任總統可不受規範」。

在「密件門」案同列被告的川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)、海湖莊園(Mar-a-Lago)物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)都將出席14日庭訊。

「密件門」案開審日期訂於5月中旬，但甘農本月稍早舉行停證聆聽被告律師及聯邦檢察官對延後開審的意見。川普律師要求延到2024年大選過後才開審，史密斯團隊則提議7月8日開審。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點