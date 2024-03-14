我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

喬州干預大選案 法官撤銷川普3項罪名 但仍面臨10項指控

記者顏伶如／綜合報導
圖為富爾頓郡高等法院法官麥卡菲13日宣布撤銷川普與多名被告共計6項起訴。(美聯社)
圖為富爾頓郡高等法院法官麥卡菲13日宣布撤銷川普與多名被告共計6項起訴。(美聯社)

前總統川普遭控企圖推翻2020年喬治亞州大選結果，去年被富爾頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)提出13項重罪起訴。富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)13日撤銷川普與多名被告共計6項起訴。美國廣播公司(ABC)分析，部分罪名獲得法官撤銷對川普是一大勝利。

川普辯護律師薩多(Steven Sadow)對麥卡菲法官裁決，表示肯定。薩多表示：「裁決是法律的正確運用，檢方對於這些罪名的違法行為使用，沒有提供具體證據。」

薩多表示，針對川普而來的起訴案根本是出於政治動機，意圖干預2024年大選，應該全數撤銷。

川普13項起訴罪名包括觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又稱「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違反公務員誓詞、密謀假冒公職官員、密謀偽造文書、密謀遞交造假文件等。本案除了川普之外，還有另外18名共同被告。

麥卡菲13日以罪證不足為由，撤銷川普「教唆公職人員違反公務員誓詞」有關的3項起訴，主要原因，檢方在引用法規指被告等人涉違反聯邦憲法與喬州州憲的說法，太過籠統，沒有明確指控被告等倒底被控那一條違憲，這使得被告等無從適當妥善為自己辯護。但川普仍面臨10項罪名，全案指控川普等人的其他核心罪名仍然成立。但麥卡菲法官指出，檢方對於被撤銷罪名可以重新起訴。

美聯社分析，川普去年陸續遭到四項刑事起訴以來，首次出現罪名被法官撤銷的情形。對於威利斯來說，這個最新發展等於再受打擊。

威利斯與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)緋聞曝光後，面臨利益衝突質疑，可能喪失川普案的起訴資格。

川普等人去年8月均向法院辯稱無罪，不過後來三名川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)、席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)、珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)以及喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)則陸續與檢方達成認罪協議，同意出面幫檢方作證指控其他被告。

其他共同被告包括川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等。

川普 喬州 白宮

上一則

有意爭取川普副手 南達科他州長諾姆拍美齒廣告 被酸厚臉皮

下一則

非連任重返白宮寶座 僅克利夫蘭成功 1884年、1892年2次當選總統

延伸閱讀

誰會是下任美國財長？川普考慮這位身價千億的避險大亨

誰會是下任美國財長？川普考慮這位身價千億的避險大亨
川普遭控推翻喬州選舉結果 3項起訴罪名獲法官撤銷

川普遭控推翻喬州選舉結果 3項起訴罪名獲法官撤銷
稅務專家：川普面臨金主壓力 若再執政將為富人「減稅」

稅務專家：川普面臨金主壓力 若再執政將為富人「減稅」
華郵：川普、馬斯克關係密切 曾提議收購「真實社群」

華郵：川普、馬斯克關係密切 曾提議收購「真實社群」

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。(美聯社)

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

2024-03-09 20:37
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
報稅季節來臨，不少民眾納悶稅務資料要保存多久，才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。（美聯社）

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

2024-03-11 10:32

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用