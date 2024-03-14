喬州干預大選案 法官撤銷川普3項罪名 但仍面臨10項指控

圖為富爾頓郡高等法院法官麥卡菲13日宣布撤銷川普與多名被告共計6項起訴。(美聯社)

前總統川普 遭控企圖推翻2020年喬治亞州大選結果，去年被富爾頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)提出13項重罪起訴。富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)13日撤銷川普與多名被告共計6項起訴。美國廣播公司(ABC)分析，部分罪名獲得法官撤銷對川普是一大勝利。

川普辯護律師薩多(Steven Sadow)對麥卡菲法官裁決，表示肯定。薩多表示：「裁決是法律的正確運用，檢方對於這些罪名的違法行為使用，沒有提供具體證據。」

薩多表示，針對川普而來的起訴案根本是出於政治動機，意圖干預2024年大選，應該全數撤銷。

川普13項起訴罪名包括觸犯喬州 州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又稱「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違反公務員誓詞、密謀假冒公職官員、密謀偽造文書、密謀遞交造假文件等。本案除了川普之外，還有另外18名共同被告。

麥卡菲13日以罪證不足為由，撤銷川普「教唆公職人員違反公務員誓詞」有關的3項起訴，主要原因，檢方在引用法規指被告等人涉違反聯邦憲法與喬州州憲的說法，太過籠統，沒有明確指控被告等倒底被控那一條違憲，這使得被告等無從適當妥善為自己辯護。但川普仍面臨10項罪名，全案指控川普等人的其他核心罪名仍然成立。但麥卡菲法官指出，檢方對於被撤銷罪名可以重新起訴。

美聯社分析，川普去年陸續遭到四項刑事起訴以來，首次出現罪名被法官撤銷的情形。對於威利斯來說，這個最新發展等於再受打擊。

威利斯與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)緋聞曝光後，面臨利益衝突質疑，可能喪失川普案的起訴資格。

川普等人去年8月均向法院辯稱無罪，不過後來三名川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)、席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)、珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)以及喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)則陸續與檢方達成認罪協議，同意出面幫檢方作證指控其他被告。

其他共同被告包括川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、前白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等。