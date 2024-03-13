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誰會是下任美國財長？川普考慮這位身價千億的避險大亨

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，川普（左）已在為他若贏得11月美國總統大選後的內閣成員進行規劃，已接洽避險基金大亨鮑森（John Paulson，圖右）談論出任財政部長的可能性。（美聯社2016年檔案照）
知情人士透露，川普（左）已在為他若贏得11月美國總統大選後的內閣成員進行規劃，已接洽避險基金大亨鮑森（John Paulson，圖右）談論出任財政部長的可能性。（美聯社2016年檔案照）

知情人士透露，川普已在為他如果贏得11月美國總統大選後的內閣成員進行規劃，已接洽避險基金大亨鮑森（John Paulson）談論出任財政部長的可能性，此外，川普也舉行了多場會議討論可能的內閣人選。

了解川普想法但不願公開身分的知情人士說，鮑森的名字出現在近期的討論中。不過他們表示，這些相關對話都是非正式的，而且任何有關組閣的討論都是初步的。篤定代表共和黨參選的川普還沒有針對他的第二任政府內閣人選做出決定，而且川普以善變聞名。

根據彭博億萬富豪指數，鮑森的身價約44億美元。

知情人士透露，如果川普擊敗現任總統拜登，財長一職的其他可能人選包括前美國貿易代表賴海哲、海納國際集團（Susquehanna International Group）創辦人亞斯（Jeff Yass）以及Key Square Group創辦人貝森特（Scott Bessent）。

川普競選團隊發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，「已經討論過誰將在第二屆川普政府中任職」，他說，川普最終將為他的內閣選擇最好的人才。

鮑森、亞斯、賴海哲和貝森特的代表都不願置評，或者沒有立即回應置評請求。

知情人士透露，鮑森上個月在棕櫚灘的家中為川普的競選舉辦了一場籌款活動。來賓名單上的大額捐款人包括 美國前駐英大使伍德·詹森四世（Woody Johnso）、石油大亨哈姆（Harold Hamm）、前商務部長羅斯（Wilbur Ross）、能源大亨Kelcy Warren、賭場大亨韋恩（Steve Wynn）和女富豪Diane Hendricks。捐助者承諾每人至少拿出100萬美元來支持川普。

消息人士透露，鮑森預定4月6日在棕櫚灘為川普舉行另一場募款會。

川普曾在1月贏得新罕布夏州的提名初選後提到鮑森，表示：「很棒的約翰·鮑森在內華達州賺了很多錢。不住在那裏，但賺了很多錢。實際上他在處處賺錢。是印鈔機。或許我們將讓他到財政部去。你想賺點錢嗎？」

川普 財政部 美國總統大選

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