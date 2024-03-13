美情報界警告 中國核飛彈及極音速飛彈將領先全球

中國可能擁有世上最大的極音速飛彈庫，而那些飛彈可以裝載核子與傳統兩類彈頭。圖為中國2019年在一次中俄聯合軍演中從潛艦上發射飛彈。(路透)

資深美國情報分析家12日在國會指出，中國目前誇稱擁有世上最大的極音速飛彈 庫，而那些飛彈可以裝載核子與傳統兩類彈頭；另外，高級國防官員在眾院 國防委員會也作證說，俄國已部署三款極音速武器，核彈 頭還是傳統彈頭都能安裝。

華盛頓時報(Washington Times)報導，情報界指出的進展引發憂懼，唯恐美國在軍備競賽的一個關鍵方面，已落後給實力最強的兩個對手國。

雖說這種先進飛彈有可裝兩類彈頭的威脅，五角大廈官員向眾院戰略軍力小組委員會表示，美國沒打算在預計生產的極音速飛彈上加裝核彈頭，原因是顧慮到核武器會造成戰略不安。

國防情報局所屬的「國家空中暨太空情報中心」(National Air and Space Intelligence Center)情報分析員麥克米克(Jeffrey McCormick)表示，過去20年中國大舉測試並建造極音速飛彈，供核子及傳統打擊系統所用，假想敵為美國，「中國現在擁有首屈一指的極音速飛彈庫」。

麥克米克指出，中國最致命的飛彈是東風17型，部署於2020年，時速至少994哩，能夠抵達美軍在西太平洋的軍事基地與艦隊資產。

2014年以來，中國軍方執行多次洲際級的極音速飛彈試射，2021年7月試射一枚繞地球軌道的極音速武器。

麥克米克表示，中方的投資讓其能部署大量的極音速飛彈，吻合打造「強大、現代化火箭軍」的計畫。

麥克米克指出，除了極音速滑翔式飛彈，北京靠著「超音速燃燒衝壓引擎」(scramjet)科技，主動增進動力式極音速飛彈。這種新動力的飛彈可以「進一步擴大中國的極音速武器戰力」。中國已試射六倍音速的超音速燃燒衝壓引擎飛彈，研發抗熱材料及極音速導彈科技。

軍方官員在聽證會上表示，國防部正加速研製極音速飛彈，可由戰機、地面發射器、驅逐艦及潛艦發射。只是幾次試射失敗，讓這項高優先、斥資數十億元的項目受到挫敗。