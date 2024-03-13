傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年

「鐵肺裡的男人」亞歷山大。(美聯社)

美國德州 傳奇男子亞歷山大近日逝世，享壽78歲。他因為童年罹患小兒麻痺症而終生癱瘓，生活在所謂的「鐵肺」裡70年，打破了金氏世界紀錄，並且憑毅力成為律師，其故事激勵人心。

路透社及英國廣播公司（BBC）等媒體報導，亞歷山大（Paul Alexander）在1952年罹患小兒麻痺症，患病時年僅6歲，導致他頸部以下癱瘓，必須待在所謂的「鐵肺」（負壓呼吸機的一種）裡，故被稱為「鐵肺裡的男人」。

亞歷山大因為生病，無法靠自己呼吸，所以終生生活在「鐵肺」裡，也因此創下金氏世界紀錄（Guinness World Records），成為待在「鐵肺」裡時間最久的人。

儘管身體殘缺，亞歷山大仍憑毅力領取獎學金，拿到法律學位，取得律師資格，找到一份教導法律術語的工作，甚至出版傳記。

但不幸地，亞歷山大在今年2月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院，身體變得虛弱且脫水，於3月11日過世。

他的弟弟菲利普（Philip Alexander）在臉書 發文寫道：「像他這樣受尊敬的人，能成為他生活的一部分，是一種榮幸。他感動並激勵數以百萬人，這並不誇張。」

他寫說：「對我而言，保羅（亞歷山大）就是兄長…就像你們的哥哥那樣…有愛心、會給建議、必要時會責備、也會討人厭…就像一般兄弟會 做的事情那樣。」

此外，菲利普還在臉書提及：「他熱愛美食、紅酒、女人、長談、學習和笑。我會非常想念他。願死者安息。」

募捐網站則發文指出，「鐵肺裡的男人」亞歷山大已經逝世，他生前上了大學，成為一名律師和出書的作者，他是令人難以置信的榜樣。