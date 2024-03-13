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雷傑納隆科學獎 亞軍季軍均為華裔學生 前十名華生占5席

記者張心／紐約即時報導
紐約州Ossining高中的華裔學生叢宇銅(左)為本屆亞軍，季軍由加州The Harker School的華裔學生韋嘉和(右)奪得。(截圖自Regeneron STS頒獎禮網路直播)
紐約州Ossining高中的華裔學生叢宇銅(左)為本屆亞軍，季軍由加州The Harker School的華裔學生韋嘉和(右)奪得。(截圖自Regeneron STS頒獎禮網路直播)

享有「少年諾貝爾獎」之名的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)，12日公布2024年的最終獲獎名單，華裔學生表現亮眼，前十名中共有五名華生，亞軍和季軍也分別由來自紐約州加州的華生摘得。

紐約州Ossining高中的華裔學生叢宇銅(Thomas Cong)為本屆亞軍，他主要研究多種癌症類型中，基因表達和代謝間的信息重疊。季軍由加州The Harker School的華裔學生韋嘉和(Michelle Wei)奪得，她的研究項目為在矩陣乘法時間內，確定性求解二階圓錐程序。

此外，第四名由佛州Buchholz高中的華裔學生Nathan Wei，他的研究項目是通過持久性超高分子量全氟苯乙烯共聚物的光聚合，以及後官能化獲得新型彈性聚苯乙烯。第八名為新澤西州North Hunterdon高中的華裔學生Selina Zhang，她的研究主題是一種新的人工智能方案來減少入侵的斑點燈籠蠅群種。第十名為新罕布夏州Phillips Exeter Academy的華裔學生卜海宬(Alan Bu)，研究主題是關於具有固定邊數的平面圖中生成數的最大數量。

今年是雷傑納隆科學獎第83屆，入圍前40名的學生來自11個州，共34所學校，每名學生至少獲得2萬5000元獎金，總額共計180萬元。

本年度的前40名中，共有17名華裔高中生，分別來自加州、紐約州、麻州、新州等11個州。詳細名單及研究項目，可查詢官網：https://reurl.cc/eLz1Wm。

享有「少年諾貝爾獎」之名的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)，12日公...
享有「少年諾貝爾獎」之名的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)，12日公布2024年的最終獲獎名單，華裔學生表現亮眼，前十名中共有五名華生。(截圖自Regeneron STS頒獎禮網路直播)

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