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波音吹哨者作證後驟逝 「明顯死於自殺」

拜登機密文件案訪談逐字稿曝光 跟他當初對外辯駁有出入

編譯周辰陽／即時報導
總統拜登處理機密文件案特別檢察官許景(中)12日出席眾議院司法委員會聽證會。歐新社
總統拜登處理機密文件案特別檢察官許景(中)12日出席眾議院司法委員會聽證會。歐新社

美國特別檢察官許景（Robert Hur）2月決定不就拜登總統處理機密文件案進行起訴，但報告簡短一句「善意、記憶差的老人」，讓拜登年紀問題頓時成了選戰焦點。各家傳媒12日取得兩人訪談的逐字稿，跟拜登當初就雙方談及長子波‧拜登（Beau Biden）之死的描述有所矛盾。

根據此前新聞，許景報告以「模糊」、「不清楚」、「有錯誤」、「變差」、「嚴重受限」等字詞描述拜登記憶，並指他連人生當中幾個重要時間點都記不清，「雖然是幾年前的事情，他並不記得長子波‧拜登過世時間」。

在許景報告曝光之後，明顯發火的拜登向記者強調自己記憶沒問題，「甚至有一段提到我不記得我兒子什麼時候死的，他怎麼可以那麼說。老實說，當我被問到這個問題時，我心想，這不關他們該死的事」。

但根據逐字稿，不是許景，而是拜登首先提到了波‧拜登之死，拜登也的確想不起確切年份。

在許景就拜登2017年卸任副總統後活動的一系列提問，也就是拜登正在撰寫一本關於喪子書籍的時期，拜登告訴調查人員，波‧拜登去世嚴重影響他競選總統的決定。

根據逐字稿，拜登回憶起那段時期，似乎記不清波‧拜登何時去世。雖然日期弄對了，但不記得年份。拜登稱「所以我沒有，我在這時候沒有…我沒有逃避我可能再次競選公職的想法。但是，如果我再次競選，我就會競選總統」。

拜登接著說，「然後發生了事情…波‧拜登哪個月過世的？喔，上帝，5月30日…」。在場的另外兩人提醒拜登，波‧拜登是在2015年過世之後，拜登說，「他是在2015年去世的？」根據逐字稿，另一人稱「是2015年的5月」。

許景於美東時間12日上午出席眾議院司法委員會舉行的聽證會，就他調查拜登總統處理機密文件作證。

拜登 眾議院

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