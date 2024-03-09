美國本土遇最熱冬季 比20世紀同期均溫高3℃

2024冬季是有紀錄以來美國本土出現過最炎熱的冬季。又一跡象顯示，氣候危機正造成世界朝向史無前例的時代前進。圖為2月，密爾瓦溫暖的冬日中，民眾穿著輕便在外散步。(美聯社)

今天公布的資料顯示，這個冬季是有紀錄以來美國本土出現過最炎熱的冬季。又一跡象顯示，氣候危機正造成世界朝向史無前例的時代前進。

法新社報導，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的資料，美國本土48州自去年12月至今年2月的平均氣溫為華氏37.6度（攝氏3.1度），創下1890年起有紀錄以來同期最高溫 ，更比20世紀同期平均氣溫高出華氏5.4度（攝氏3.0度）。

美國是世界第2大溫室氣體排放國，僅次於中國。美國本土史上第2燠熱冬季是在2016年，當時平均氣溫為華氏36.8度（攝氏2.7度）；紀錄中史上最寒冷冬季則出現在1979年，只有華氏26.6度（攝氏零下3度）。

美國上中西部、五大湖區及東北部合計的8個州出現紀錄有史以來最熱冬季，部份是受到聖嬰現象（El Nino）推波助瀾。

其中明尼蘇達州 州長華茲（Tim Walz）昨天宣布，針對因降雪減少而受影響的相關業者，「從滑雪、雪鞋運動到冬季節慶」，州政府已釋出聯邦資金補貼。

美國這個冬季的高溫持續整個2月。資料顯示，排除夏威夷 、阿拉斯加及海外領地的美國本土，2月平均氣溫為華氏41.1度（攝氏5.1度），較同月歷史平均氣溫高出華氏7.2度（攝氏4.0度），達到有紀錄以來同期第3高。