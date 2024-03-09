我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國本土遇最熱冬季 比20世紀同期均溫高3℃

阿拉斯加航空著陸驚見貨艙門未關 專家指出重大缺陷

美國本土遇最熱冬季 比20世紀同期均溫高3℃

中央社華盛頓8日綜合外電報導
2024冬季是有紀錄以來美國本土出現過最炎熱的冬季。又一跡象顯示，氣候危機正造成世界朝向史無前例的時代前進。圖為2月，密爾瓦溫暖的冬日中，民眾穿著輕便在外散步。(美聯社)
2024冬季是有紀錄以來美國本土出現過最炎熱的冬季。又一跡象顯示，氣候危機正造成世界朝向史無前例的時代前進。圖為2月，密爾瓦溫暖的冬日中，民眾穿著輕便在外散步。(美聯社)

今天公布的資料顯示，這個冬季是有紀錄以來美國本土出現過最炎熱的冬季。又一跡象顯示，氣候危機正造成世界朝向史無前例的時代前進。

法新社報導，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的資料，美國本土48州自去年12月至今年2月的平均氣溫為華氏37.6度（攝氏3.1度），創下1890年起有紀錄以來同期最高溫，更比20世紀同期平均氣溫高出華氏5.4度（攝氏3.0度）。

美國是世界第2大溫室氣體排放國，僅次於中國。美國本土史上第2燠熱冬季是在2016年，當時平均氣溫為華氏36.8度（攝氏2.7度）；紀錄中史上最寒冷冬季則出現在1979年，只有華氏26.6度（攝氏零下3度）。

美國上中西部、五大湖區及東北部合計的8個州出現紀錄有史以來最熱冬季，部份是受到聖嬰現象（El Nino）推波助瀾。

其中明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）昨天宣布，針對因降雪減少而受影響的相關業者，「從滑雪、雪鞋運動到冬季節慶」，州政府已釋出聯邦資金補貼。

美國這個冬季的高溫持續整個2月。資料顯示，排除夏威夷、阿拉斯加及海外領地的美國本土，2月平均氣溫為華氏41.1度（攝氏5.1度），較同月歷史平均氣溫高出華氏7.2度（攝氏4.0度），達到有紀錄以來同期第3高。

高溫 夏威夷 明尼蘇達州

上一則

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

延伸閱讀

6月Fed降息成定局？美經濟「軟著陸」輪廓成形 專家指仍有1大變數

6月Fed降息成定局？美經濟「軟著陸」輪廓成形 專家指仍有1大變數
川普轟國情咨文「史上最糟」 社群平台當機削弱批評力道

川普轟國情咨文「史上最糟」 社群平台當機削弱批評力道
拜登國情咨文 首提護台海和平、諷川普只在口頭上對北京強硬

拜登國情咨文 首提護台海和平、諷川普只在口頭上對北京強硬
協助運毒來美 宏都拉斯前總統罪成 葉南德茲將提上訴

協助運毒來美 宏都拉斯前總統罪成 葉南德茲將提上訴

熱門新聞

馬斯克在特斯拉領取558億元薪酬案被法官撤銷，股東的律師團隊要求破天荒的56億元報酬。(歐新社)

打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬

2024-03-02 21:48
佛州一對華人夫婦在西雅圖假冒亞馬遜送貨員，先是傷害一名母親，再綁架她七個月大的女兒，犯案後不久落網；圖為示意圖非當事人。（路透資料照片）

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

2024-03-03 21:08
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
趙安吉。(本報檔案照片)

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

2024-03-04 19:03

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了
輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢