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川普二媳任全委會共同主席 川普對共和黨掌控得更緊更牢

編譯盧炯燊／綜合8日電
共和黨全國委員會共同主席瓦利(左)正在聆聽另一位共同主席賴拉·川普講話。(美聯社)
共和黨全國委員會共同主席瓦利(左)正在聆聽另一位共同主席賴拉·川普講話。(美聯社)

共和黨全國委員會(RNC)8日改選，一如預期由前總統川普欽點的人馬，包括他的媳婦、親密盟友等當選共同主席，確保川普更深一層地掌控共和黨的運作機器。

新班子是由川普忠實盟友、RNC總法律顧問兼北卡羅來納州地方黨部主席瓦利(Michael Whatley)出任RNC主席、二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)任共同主席。

RNC原主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)是川普2016年當選總統不久後，於2017年所欽定，但她近數月來一直受到川普團隊的巨大辭職壓力，指她在籌款方面未盡如人意，在2022年的期中選舉也領導不力。隨著大選提前開跑，川普陣營對RNC財務吃緊的不滿和焦慮俱增。

麥克丹尼爾去年底已萌去意，今年初告知川普她決定在北卡州初選後正式辭去主席職，川普於是挑選瓦利及賴拉接棒。

紐約時報報導，麥克丹尼爾所謂領導能力不足，其實是川普團隊指她對川普的忠誠度不夠，甚至批評她在共和黨初選期間所採取的中立態度，故此要找一個更效忠川普的人。

知情人士表示，瓦利被看中，是因為他不但支持川普的「選舉被竊論」，且在2020年大選裡為川普在北卡州取得勝利。他聲稱，共和黨在北卡州的選舉安全工作，挫敗了民主黨有意令川普無法取勝的欺騙手法。

儘管川普尚未正式獲得提名所需代表的票數，但RNC在8日會議上投票，正式認可他為該黨總統候選人。在初選進入關鍵時刻，川普欽點人控制了共和黨，同等於他有效合併了RNC與其競選活動的運作。

隨著11月大選臨近，籌集資金預計將成為RNC新領導層的首要任務，截至1月底僅有870萬元，民主黨則有2400萬元，幾乎是它的三倍。

賴拉‧川普上月在南卡州明確表示，籌集資金將是她的主要關注點，又指她與川普的家庭關係，會增強人們對RNC的信心，又保證效忠其家翁，確保每一分錢都用得妥當。

川普 共和黨 北卡羅來納州

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